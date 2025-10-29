7p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Makró Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Külker Piaci elemzés

A külkereskedelmi számok mögé néztünk, és nem lettünk tőle boldogok

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

Ránézésre erősen indította a szeptembert a hazai külkereskedelem. Az export és az import is bővült, miközben a többletünk még mindig meghaladja az 500 millió eurót. A számok mögé nézve már nem ennyire pozitív a kép, továbbra is inkább a reménykedésé a főszerep.

„Bántóan rámutatott a magyar gazdaság egyik legnagyobb problémájára, a magyar ipar termékei iránti alacsony külső és belső keresletre a legfrissebb külkereskedelmi adatunk” – írtuk egy hónappal korábban, az augusztusi számok publikálását követően. A nyár utolsó hónapjában még lehetett az ilyenkor szokásos, és valóban sok céget érintő gyárleállásokkal érvelni, a szeptemberi külkereskedelmi mutató viszont már pontosabb képet adott a magyar gazdaság szempontjából meghatározó külpiaci aktivitásunkról.

A külkereskedelmi többletünk továbbra is 500 millió euró fölötti, ami stabilitást adhat a forintnak
A külkereskedelmi többletünk továbbra is 500 millió euró fölötti, ami stabilitást adhat a forintnak
Fotó: Depositphotos

Nos, az eredmények felemásak. Kezdjük a pozitívumokkal: továbbra is masszív többletet mutat a külkereskedelmünk, szeptemberben 589 millió euróval exportáltunk többet, mint amennyit importáltunk. Intő jel lehet ugyanakkor, hogy éves alapon 297 millió euróval romlott az egyenleg, míg egy hónappal korábban még 263 millió eurós javulást láthattunk (a többletünk augusztusban is a szeptemberivel közel azonos szintű, 557 millió euró volt).

„Várakozásaink szerint a következő hónapokban is fennmaradhat a külkereskedelmi többlet, ami a folyó fizetési mérlegen keresztül a forint árfolyamának is támaszt adhat” – írja kommentárjában Molnár Dániel, a GFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője.

Bár fontos tényezőről van szó, az elmúlt időszakban is bőven láthattunk arra példát, hogy a forint mostani relatív erős szintjét elsősorban a Magyar Nemzeti Bank 6,5 százalékon tartott alapkamata, és a forint euróval szembeni kamatelőnye biztosítja. Ha a szigorú monetáris politikába vetett hit meginog, annak külkereskedelmi többlet ide vagy oda, a forint is azonnal megérzi a kárát.

Fejnehéz az export és az import is, hiába a keleti nyitás

És akkor nézzük a két legfontosabb mutató, az export és az import alakulását! A kivitel értéke az egy hónappal korábbi 10,2 milliárd euró után szeptemberben 13,1 milliárd eurót tett ki. Az értéket tekintve 4,9 százalékos, a volument nézve pedig fél százalékos a növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Árulkodóbb lehet ugyanakkor a naptárhatástól megtisztított adat. Ebben az esetben mindkét soron csökkenést látni: értékben 3,4, volumenben 2,4 százalékosat.

Érdekes lehet még a régiós és az árufőcsoportok szerinti bontás. Az Európai Unió tagállamaiba irányuló kivitel volumene csak minimálisan, 0,1 százalékkal tudott javulni, ami rámutat arra, hogy a toronymagasan legfőbb exportpartnerünknek számító Németország felől csak nagyon lassan élénkül meg a kereslet. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) részletes adatai egyelőre a január és augusztus közötti időszakra vonatkoznak, ebben a periódusban közel 10 ezermilliárd forintnyi árut szállítottunk Németországba, a második célországként Románia következik, alaposan leszakadva, több mint 2 ezermilliárd forinttal. Az uniós tagállamok közül ezt követően Lengyelországot, Olaszországot és Szlovákiát találjuk a sorban.

Az Európai Unión kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 2,5 százalékkal bővült szeptemberben az egy évvel korábbihoz képest. Ezek a piacok azonban a keleti nyitás politikája ellenére még mindig csak keveset nyomnak a latba, hiszen az export 74, míg az import 71 százalékát továbbra is az Európai Unió tagországaival bonyolítjuk le.

Rossz hír, hogy a legmeghatározóbb árufőcsoportunk, a gépek és szállítóeszközök exportvolumene 1 százalékkal csökkent, miközben az importunk 17 százalékos növekedése nagyon elbillentette a mérlegünket a negatív irányba. Eközben a feldolgozott termékek kivitele is 4,6 százalékkal visszaesett. „Ez arra utal, hogy szeptemberben sem tudott jelentősen bővülni a hazai ipari termelés” – fogalmazott Molnár Dániel. A pontos igazságot csütörtökön ismerhetjük meg, akkor érkezik ugyanis a harmadik negyedéves, vagyis a júliustól szeptemberig tartó időszakot felölelő előzetes GDP-adat, szintén a KSH jóvoltából.

Az export csak nagyon csekély bővülésre volt képes, a legnagyobb súlyú termékcsoportok pedig szenvednek
Az export csak nagyon csekély bővülésre volt képes, a legnagyobb súlyú termékcsoportok pedig szenvednek
Fotó: Depositphotos

Ami kozmetikázta, sőt a kiigazítatlan adat szerint a pozitív tartományba tudta emelni a kivitelünket, az az élelmiszerek, italok, dohánytermékek, illetve a nyersanyagok kivitele (1,6, valamint 3 százalékos növekedéssel). „A fő húzóerőt pedig az energiahordozók exportjának 89,2 százalékos bővülése adta. Ez utóbbi mögött hazánk tranzitszerepét kell kiemelni, elsősorban az ukrán gazdaság ellátását, amely az idei év eleje óta fokozottan jellemző” – világított rá a kiemelkedő bővülés hátterére Molnár Dániel.

Az import gyorsabban robbanhat be, mint az export

Kanyarodjunk vissza a cikk elején említett külkereskedelmi többletünkhöz, ami éves alapon mégis jelentős romlást mutat. Ebben az import jelentős, 8,4 százalékos növekedése játszott szerepet, ami bőven meghaladja az export fél százalékos növekedését. Bár a közgazdászok és elemzők sűrűn koptatott kifejezése szerint egy adat nem adat, valójában a mostani folyamatok arra utalnak, hogy jelentősnek mondható a kivitelre termelő cégek behozatali igénye.

A jövőben az importot tovább fokozhatná a magyarországi cégek beruházási aktivitásának javulása, amit a kormány a Széchenyi Kártya program keretében elérhető kkv-hitelek kedvező, 3 százalékos kamatával is serkentene. Ezzel kapcsolatban nemrég a Klasszis Podcast vendége volt Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára.

Emellett jelentős importtal jár a hazai fogyasztási dinamika fenntartása is. „Az export tekintetében lényeges javulást a külső kereslet fordulata és élénkülése hozna, amelynek újabb lökést adhatnak a termőre forduló magyarországi nagyberuházások, várhatóan már a jövő év elejétől” – tette hozzá Molnár Dániel. Ezen a soron a CATL, vagy a BYD gyáraira lehet gondolni, azonban az itt elkészülő akkumulátorok és autók felvevőpiacát számos kérdőjel övezi, ahogy arról korábban mi is beszámoltunk.

A GFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője szerint is valószínűsíthető, hogy az importigény megugrására azért hamarabb számíthatunk, mint az export berobbanására. Erre utal az is, „hogy rövid távon még szűkülhet a külkereskedelmi többlet, így pedig a nettó export átmenetileg nem tudja segíteni a növekedést. Hosszabb távon, az új kapacitásoknak köszönhetően fordulhat ismét pozitívba a hozzájárulás” – fogalmazott Molnár Dániel.

Rövid távon nem fáj az exportcégeknek az erősebb forint

Az elemző még egy érdekességre hívta fel a figyelmet. Szeptemberben a cserearányunk 5 százalékkal javult annak köszönhetően, hogy az exportárak érdemben emelkedtek, miközben az importárak csökkenést mutattak. Ez első látásra azért lehet meglepő, mert szintén közgazdasági alaptézisnek számít, hogy a hazai deviza erősödése ugyan a behozatali költségeket valóban mérsékli, de az exportra termelő vállalkozások bevételeit rontja. Márpedig szeptemberben ezzel szemben 3,5 százalékkal növekedtek az exportárak forintban számolva.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Molnár Dániel lapunk ezzel kapcsolatos kérdésére elmondta, hogy a KSH ezen a soron több szempontot is figyelembe vesz. Az is elképzelhető, hogy az összetétel-hatás változott pozitív irányba, vagyis a drágábban eladható termékek kerültek túlsúlyba. Az elemző szerint a forint elmúlt hónapokban látott erősödése nem jelent igazi problémát az exportra termelő vállalkozásoknak, hiszen az elmúlt években rendre erősebb forinttal tervezték az üzletmenetüket, mint ami végül megvalósult. Évekig tehát jelentős pluszbevételekre tehettek szert a kormány forintleértékelő politikája miatt, így a mostani erősebb deviza rövid távon nem jelent gondot a számukra, inkább csak némiképp kisimítja az elmúlt évek extranyereségét.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Komoly házi feladatot kapott Szijjártó Péter

Komoly házi feladatot kapott Szijjártó Péter

A külgazdasági és külügyminiszternek a felemás szeptemberi külkereskedelmi adatokat kell értékelnie.

Lázár János nagyot ígért a nőknek

A miniszter teljes szja-mentességet vizionál minden anyának. 

Oszkó Péter: A Fidesz propagandagépezetének semmilyen eszköze nem fogott a Tisza Párton

A volt pénzügyminiszter, üzletember, kockázatitőke-befektető, az Oxo Holdings alapító-vezérigazgatója az október 27-ei élő műsorunk vendége volt. Az 5. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 86. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Most nem lesz elég, ha Orbán Viktor felhívja Donald Trumpot

Most nem lesz elég, ha Orbán Viktor felhívja Donald Trumpot

A múlt héten az Egyesült Államok nagyon kemény intézkedést hirdetett meg: azokat a cégeket, amelyek még november végén is vásárolnak olajat a két legnagyobb orosz iparági vállalattól, kizárják a dollárelszámolási rendszerből. Ez Magyarország számára is feladja a leckét, pedig lett volna 3,5 évünk diverzifikálni az olajvásárlásunkat.

27 kilométer vasutat épít a kormány Ferihegyre, de a Köki marad

27 kilométernyi vasutat építene a kormány Ferihegyig, de a Köki marad

Lázár János és Nagy Márton az Mfor kérdésére beszéltek az új repülőtéri vasút nyomvonalának részleteiről, és azt is elmondták, mekkora szakaszon fognak a föld alatt járni a vonatok. Az építési és közlekedési miniszter hatsávos autópályát is építene, a nemzetgazdasági miniszter szerint pedig a turizmus akár a magyar GDP 18 százalékát is kiteheti majd, ha megvalósulnak a fejlesztések.

Lehet változás a nyugdíjakban és az adóinkban? Élőben Oszkó Péter válaszai a Klasszis Klub Live-ban

Lehet változás a nyugdíjakban és az adóinkban? Élőben beszélgettünk Oszkó Péterrel – a Klasszis Klub Live-ban

A volt pénzügyminiszter, üzletember, kockázatitőke-befektető, az Oxo Holdings alapító-vezérigazgatója a Klasszis Média YouTube-csatornáján válaszolt a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire.

Trump szankciói Magyarországon csattanhatnak? Orbán Viktor nem akárhová utazik

Trump szankciói Magyarországon csattanhatnak? Orbán Viktor nem akárhová utazik

Megszólalt a külgazdasági és külügyminiszter az új Oroszországot érintő szankciók témájában, egyúttal pedig azt is elárulta, hogy a magyar miniszterelnök az Egyesült Államokba látogathat a jövő héten. 

Könyörög az Országos Kereskedelmi Szövetség, hogy legyen vége az árrésstopnak

Könyörög az Országos Kereskedelmi Szövetség, hogy legyen vége az árrésstopnak

A szervezet szerint az intézkedés fenntartását semmi sem indokolja.

Hidegzuhany a benzinkutakon: rég nem látott drágulás jön

Hidegzuhany a benzinkutakon: rég nem látott drágulás jön

A benzin ára 5, a dízelé 10 forinttal nő.

Akkumulátorgyárak: teljes tévút, vagy szerencsénk lesz?

Akkumulátortemető leszünk, vagy ránk mosolyoghat a szerencse?

Magyarország a méreteihez képest irreálisan előkelő helyen, a harmadik pozícióban szerepel globálisan a lítium-ion akkumulátorokat gyártó országok ranglistáján. Az elmúlt években záporoztak hazánkba a kínai beruházások, amik egyelőre leginkább a termelés elindításának folyamatos halasztásával és a környezetvédelmi aggályok felerősödésével hívták fel magukra a figyelmet. Eközben elsőre paradox módon tovább növekszik a német gazdasággal szembeni kitettségünk.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168