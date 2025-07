A lakosság durvább inflációt lát, mint a KSH – ez Varga Mihály szerint is baj

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Az aranytartalékról elmondta: az audit lezárult, a teljes, 110 tonnás tartalék megvan, ezt a helyszínen a parlamenti képviselők is látták. A jövőbeni szint felülvizsgálata folyamatban van. A kamatpályáról közölte: a döntéseket mindig az aktuális helyzet alapján hozzák meg, a júniusi előrejelzés szerinti inflációs pálya iránymutatást ad, de az óvatos, adatalapú megközelítés továbbra is indokolt.

A GDP-prognózis is szóba került, továbbra is 0,8 százalékos növekedést várnak 2024-re. „Nem látunk olyan új adatot, ami felülírná a júniusi inflációs jelentésben rögzített pályát, az év második fele lesz meghatározó.” Csányi Péter másik kritikájára reagálva – miszerint Magyarország „leszakadt” Kelet-Európától – azt mondta épp ellenkezőleg, Magyarország a legutóbbi versenyképességi rangsorban hat helyet javított, ami biztató, és a kormány célja, hogy ez tartós legyen.

A folyó fizetési mérleg májusban átmeneti hiányt mutatott, a bankrendszer tőke- és likviditási helyzete továbbra is erős.

Varga Mihály szerint jövő évtől a gazdasági növekedést belső és külső tényezők is támogathatják. Mint mondta, az amerikai törvényhozás júliusban elfogadott költségvetési csomagja 2025-2034 között évente átlagosan 1,5 százalékponttal, az Európai Unióban készülő programok pedig 2021-2030 között évente 0,3-0,5 százalékponttal emelhetik a GDP-t. Magyarországon a második negyedévben stagnálás valószínű, de az év második felében fokozatos élénkülés várható a stabil fogyasztás és a javuló külső kereslet hatására.

Mikor vezetik be az eurót Magyarországon? Fotó: MTI / Máthé Zoltán

A Monetáris Tanács ülése után Varga Mihály, az MNB elnöke sajtótájékoztatón mondta el, hogy a Tanács továbbra is elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett, ehhez óvatos és türelmes monetáris politikai megközelítés indokolt. Augusztus 1-jétől a kötelező tartalékráta 10-ről 8 százalékra csökken, „ami technikai jellegű lépés, nem jelent változást a monetáris politika szigorú irányultságában”.

A döntés nem okozott nagy meglepetést. Az Mfor Elemzői Konszenzusban megszólaló szakértők is arra jutottak, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris politikája stabil és kiszámítható marad. Kamatcsökkentés akkor sem várható, ha a gazdasági növekedés alacsony és a forint árfolyama stabil marad, mert sem az inflációs kilátások, sem a hazai és nemzetközi monetáris feltételek nem indokolják az enyhítést. A szakértők szerint a monetáris tanács továbbra is „szigorú“, „türelmes” és alapvetően változatlan politikát folytat, valószínűleg az év végéig sem számíthatunk lazításra.

A Monetáris Tanács júliusban – az elemzői várakozásoknak megfelelően – változatlanul, 6,50 százalékon tartotta az alapkamatot. A legfrissebb, júniusi inflációs adat 4,6 százalékra nőtt, ami meghaladja a jegybank 2-4 százalékos toleranciasávját, így nem maradt tere a lazításnak. A geopolitikai bizonytalanságok és a hazai kormányzati intézkedések is az óvatos politika folytatását indokolják.

