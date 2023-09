A legdrágább gázolajat tankoljuk a régióban, de további viharfelhők gyűlnek

Az elmúlt napokban óvatosan kúsztak felfele az olajárak, ám ez a benzin árában az Európai Unióban nem mutatkozott meg. Az egy héttel korábbiakhoz képest érdemi változás egyik uniós országban sem volt. Kisebb elmozdulásokat viszont láthattunk, így néhány helycsere is volt a sorrendben, ám a 90 dollár feletti Brent olaj ára nem köszönt még vissza a fogyasztói árakban.

Ha a közösségen belül a közép-európai régió országait nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy bizonyos szempontból a vásárlóerővel párhuzamban alacsonyabb a benzin ára, mint Nyugaton. Az összefüggés ugyanakkor abból a szempontból nem általános, hogy Ausztriában hasonló árakat tapasztalhatunk, mint Szlovákiában (ahol a régióban a legdrágább a 95-ös) vagy Magyarországon, ám a jövedelmek mégis jóval magasabbak.

A teljes uniót tekintve hasonló a helyzet egyébként a gázolajnál és a benzinnél, hiszen a teherforgalomban használt üzemanyagoknál sem volt jelentős ármozgás. Ennél a terméktípusnál az árakban talán az is jelentkezik, hogy a közösség országai továbbra is recesszióban vagy ahhoz közei gazdasági helyzetben vannak. Éppen ezért a szállítási tevékenység is visszafogottabb, ami pedig az üzemanyagok iránti alacsonyabb keresletben manifesztálódik.

Kisebb változásokat azért voltak, akár a teljes EU-t, akár csak a régiót nézzük. Ennek tudható be, hogy a régióban euróban számolva például a magyarországi töltőállomásokon kell a legtöbbet fizetni egy liter dízelért.

További drágulás elé nézhetünk

A magyar autósok ugyanakkor nem csak azért aggódhatnak, mert már most is túl drága a dízel, hanem a további áremelés is aggaszthatja őket. A végtermék árát jelentősen befolyásoló tényezők közül kettő is úgy mozgott, ami fogyasztók számára kedvezőtlen. Az olaj ára a napokban átlépte a lélektani 90 dolláros szintet, és pénteken sem korrigált az energiahordozó jegyzése a nemzetközi tőzsdéken.

A folyamatok hátterében az áll, hogy a vezető kőolajtermelők az év végéig akár további kibocsátás-csökkentésben is megállapodhatnak, miközben az utóbbi hónapokban már vágták a kitermelést. Így összességében globális szinten szűkülő kínálattal számolnak az elemzők. Oroszország a múlt héten közölte, hogy ezen a héten további kínálatcsökkentést tervez, és emiatt a szakértők azzal számolnak, hogy Szaúd-Arábia, az OPEC+ csoport de facto vezetője is meghosszabbítja az egymilliós hordós korlátozást a kitermelésre vonatkozóan.

Ráadásul eközben a dollár is erősödött akár az euróhoz, akár a forinthoz képest, ami a magyar autósok számára tovább növeli a benzin és a gázolaj árát. Összességében nem lenne meglepő, ha a jövő héten, akár több lépésben is, de 6-8 forintos áremelkedés következne be.