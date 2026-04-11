A leggazdagabb magyar miatt nem lesz városligeti majális

Már az első szakszervezeti mozgalomhoz köthető nagyszabású majálist is a Városligetben rendezték meg 1890-ben, s azóta ez a munka és a munkások ünnepének emblematikus helyszíne.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség – elődei révén – 80 május elsejét ünnepelt itt megszakítás nélkül, igaz, az utóbbi években egyre kisebb területre szorította őket a hasznosításért felelős Városliget Zrt. Idén azonban a szakszervezetek már egyetlen sátor felállítására sem kaptak engedélyt a cégtől, így 135 évvel az első szabad majális után a 136.-ra a szakszervezetek nem települhetnek ki az utóbbi években megszokott helyszínre, a Napozó rétre – áll a szövetség közleményében.

Igaz, a ligetben máshova sem, mert a cég a Mészáros Lőrinchez köthető Indamedia Csoportnak adta ki a teljes területet

– ismertette a szakszervezetek számára rosszul végződött folyamatot Zlati Róbert. A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke azonban reméli, ez a mostani tiltás csak átmeneti, jövőre változhat, s a munkavállalók és képviselőik visszatérhetnek majd az első szabad majális helyszínre.

Az Indamedia Csoport rendelkezik a Városliget felett

A MASZSZ azonban addig sem hátrál meg, a munka ünnepe idei rendezvényét május elsején a szervezet székházában (1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.) és – érdeklődés függvényében – az épület előtt, a Városligeti fasorban rendezi meg. Igaz, így elmarad a szokásos közös vonulás a Dózsa György út közelében található szakszervezeti emlékkőtől a Napozó rétig, ám az emlékezés koszorúit a sokéves hagyományt folytatva így is elhelyezik a szakszervezetek kövénél.

Az elnök leszögezi: 2027-ben újra megpróbálnak visszatérni a munka ünnepének emblematikus helyszínére, a Városligetbe.