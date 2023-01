A legnagyobb cégeknél dolgoznak a BGE hallgatói - körinterjú a gazdaságinformatikus képzésről

Mennyire népszerű manapság a gazdaságinformatikus képzés?

Dr. Fauszt Tibor, a képzés szakfelelőse, tanszékvezető-helyettes: A gazdaságinformatikus szak Egyetemünk egyik legnépszerűbb képzése. Évek óta közel 400 hallgató kezdi meg tanulmányait nálunk, és szívesen választják a területet, szeretnek a BGE-n tanulni, és kimondottan jó a diplomát szerzők aránya.

Milyen területeken tudnak elhelyezkedni az itt végzettek?

F.T: A gazdaságinformatikus szak, ahogy a neve is mutatja, a gazdaság és az informatika határterületén helyezkedik el. A gazdasági életben zajló folyamatokat, a hozzá kapcsolódó informatikai területeket, technológiákat ismerteti meg a hallgatókkal, és mindkét területből átfogó, alapos képzést nyújt. A gazdaságinformatikusok alapvetően egyfajta interfész szerepet töltenek be a gazdasági élet és az informatika világa között. A szakot elvégzők elsősorban arra válnak alkalmassá, hogy - átlátva mindkét területet - kommunikálni tudjanak az informatikusok és a gazdasági élet szereplői között. Így aztán nagyon változó, hogy milyen területen helyezkednek el végül: a gazdasági élet területén, a banki-pénzügyi szférában, az informatika vagy épp logisztika, világában. Például vannak, akik programozók, vagy rendszergazdák lesznek, vannak, akik adatbázisokat kezelnek, vagy tesztelőnek állnak, de akár banki ügyintézők, vezetők is lehetnek egy adott vállalatnál.

Tudna mondani példát néhány olyan cégre, ahol az egykori BGE-s hallgatók dolgoznak?

F.T: Nagyon sok vállalatot fel lehetne sorolni, de mondjuk néhány ezek közül: MOL, IBM, SAP, 4iG, Ernst & Young. Vagy épp a bankok, mint pl.: az OTP, az Erste, a Raiffeisen, az MKB Bank, a K&H; ipari cégek, mint a Bosch, vagy épp könyvelőirodák, áruházláncok és sorolhatnám. Számos logisztikai céghez is mennek hallgatóink, például a Waberer’s-hez, vagy a Horváth Rudolf Intertransport Kft-hez. Az említett nagyvállalatok mellett számos hazai, kisebb cégnél is megállják helyüket a BGE-s hallgatók.

Dr. Fauszt Tibor, a gazdaságinformatikus képzés szakfelelőse, tanszékvezető-helyettes. Fotó: Izsó Márton Artúr

Ön szerint miért vonzóbb a BGE-s képzés, mint más egyetemek hasonló modulja?

F.T: Mert kifejezettem gyakorlati képzés. Már amikor a szakot létrehoztuk, a gyakorlatorientált szemléletre és a tapasztalattal rendelkező oktatókra alapoztunk. Sok hallgató az utolsó éveit már úgy tölti az egyetemen, hogy elmegy egy céghez dolgozni, vagy gyakornoknak. Elvárás is, hogy a szakdolgozat témája valamilyen, a gyakorlati helyről hozott valós probléma, feladat megoldása legyen, esetleg valamilyen kutató-fejlesztő munka – ez hasznos az adott cégnek is. Emellett piacvezető cégek nagy tudással rendelkező szakemberei jönnek hozzánk előadni, oktatni, hogy a saját tapasztalataikat mondják el valós problémákról, folyamatokról. Legyen ez akár informatikai, akár gazdasági, akár egyéb téren szerzett tudás, tapasztalat. Vannak olyan gyakornoki programok is, ahol az utolsó éveseknek nyílik lehetőségük tapasztalatot szerezni, és belelátni a folymatokba (például logisztika, a szoftverfejlesztés, vagy a tesztelési folyamatok). Mindezt gyakornokként, de fizetésért cserébe. Erre jó példa többet között az SAP-s gyakornoki program.

Milyen jövőt látnak a gazdaságinformatikus képzés területén? Hogyan fog kinézni ez a képzés két év múlva?

F.T: Haladnunk kell a korral, ezért a képzés folyamatos modernizálás alatt áll, mindig a legújabb technológiákat ismertetjük, és közben mi oktatók is fejlődünk. Ez szinte önmagát gerjesztő, fenntartó folyamat, mivel az informatika szó magában hordozza a kötelező megújulást. A mesterséges intelligencia, a nagy adatbázisok feldolgozása, big data módszerek, tőzsdei robotok, RPA technológiák, biztonságtechnikai kérdések mind összetett, nagy tudást igénylő területek. A gazdasági folyamatok is folyamatosan fejlődnek, így persze ezen a területen is haladnunk kell. Ha egy hallgató, egy leendő sikeres üzletember, szakember mindkét területhez ért, akkor biztos, hogy nagyon komoly jövő előtt áll. Persze akkor, hogyha az egyetemi életet, munkáját komolyan veszi. Mi keretet adunk: hozzásegítjük a hallgatókat a sikerhez, támogatjuk őket, hogy megismerjék a technológiákat, tudásukat növeljék, de a lényeg azon van, hogy ők hogy állnak hozzá, mennyire adják bele az energiájukat, akaratukat. Ez a legfontosabb.

Dudits Ádám, az SAP University Alliances kelet-európai igazgatója: A BGE gazdaságinformatikus képzése kiváló, gyakorlatorientált, nagyon sok hallgatót tudunk alkalmazni az SAP-nál. Úgy látom, hogy az oktatók előtt is nagy a kihívás, mert folyamatosan, évről évre kell felszívniuk az új tudást annak érdekében, hogy a hallgatóknak valóban naprakész ismereteket tudjanak átadni. Amikor a hallgatók eljönnek hozzánk szakmai gyakorlatra, kollégáink már az első beszélgetések alkalmával igyekeznek feltérképezni a szűkebb érdeklődési körüket, tudásukat, hogy a megfelelő területen kezdhessék azt a munkát, amit optimális esetben az egyetemi tanulmányaik befejeztével is folytathatnak az SAP-nál.

Miért döntött az SAP a képzés támogatása mellett, és hogyan néz ki a gyakorlatban az együttműködés?

D.Á: A BGE egyike a legfontosabb felsőoktatási partnereinknek. Egyrészt az egyetem teljes jogú tagja az SAP által működtetett University Alliances-nek, amelynek a világ 113 országában több mint 3500 egyetem a tagja. Szoros együttműködésünket az is mutatja, hogy közös oklevelet is kiadunk a BGE és az SAP University Alliances logójával ellátva. A BGE, tagként hozzáfér az SAP által rendelkezésre bocsátott oktatói szoftverekhez, amelyeken keresztül a hallgatók megismerkednek az integrált vállalati irányítási rendszerrel, az alapokat el tudják sajátítani. Ez nem csak számunkra nagyon fontos, hiszen a világ 100 legnagyobb vállalatából 99 a SAP szoftvereit használja és ez Magyarországra vetítve is nagyjából 100-ból 80-at jelent, ami egy jelentős részarány. Az SAP megoldásait használó vállalatok és az SAP ökoszisztémája is általában SAP tudással rendelkező jelölteket keres.

Mit jelent a cégnek a partnerség?

D.Á: Általánosságban elmondható, hogy a BGE-s hallgatók naprakész tudást kapnak, és jó készségekkel rendelkeznek, így igen keresettek a munkaerőpiacon, ezért mi is szívesen alkalmazzuk őket. Az SAP-nál dolgozó kollégák évente néhány alkalommal előadást tartanak a hallgatóknak különböző, az egyetem által megjelölt, közösen kialakított témákban.

Dudits Ádám, az SAP University Alliances kelet-európai igazgatója. Fotó: Izsó Márton Artúr

Terveznek akár közös fejlesztéseket is a jövőben?

D.Á: Folyamatosan napirenden van ennek lehetősége, szeretnénk, hogy az oktatók, a hallgatók és az SAP magyarországi kutatói, elemzőközpontja minél több közös projekteken tudjanak dolgozni.

Ha néhány szóban össze kéne foglalniuk, akkor miért ajánlanák ezt a képzést?

F.T: Elsődlegesen a modern, azonnal használható naprakész ismereteket, a jövőorientáltságot és magas szakmai színvonalat emelném ki.

D.Á: Az eszkimó és a fóka, egy nagyon-nagyon régi hasonlat, de tényleg a cégek sorban állnak a felsőoktatási intézmények, így a BGE előtt is annak érdekében, hogy a magasan képzett hallgatókat alkalmazni tudják. Azért is jövünk ide többek közt előadásokat tartani, mert az a tapasztalatunk, hogy aki először „megfertőzi” a hallgatót a saját szakmai és céges kultúrájával, az indul nagyobb eséllyel a hallgatókért vívott harcban. Ha nálunk végzi például a szakmai gyakorlatát, akkor nagyobb esélyünk van arra, hogy diplomaszerzést követően hozzánk jöjjön dolgozni a tehetséges hallgató.

Nagyjából milyen átlagos kezdőfizetéssel számolhatnak a Budapesti Gazdasági Egyetem ezen szakán végzett hallgatók?

Tuza Dávid, gazdaságinformatikus hallgató, a BGE PSZK Hallgatói Önkormányzatának elnöke: Én pályakezdés előtt vagyok, úgyhogy már nézelődtem ezzel kapcsolatban, és nagyon változó: függően attól, hogy gyakornoki pozícióról van szó, vagy teljes állásról, nettó 200 ezer és nettó 500 ezer forintos ajánlattal is találkoztam. Ez a skála max. felfelé szokott mozdulni, lefelé nem jellemző.

Tuza Dávid, gazdaságinformatikus hallgató, a BGE PSZK Hallgatói Önkormányzatának elnöke

Mennyire mozgalmas, izgalmas az egyetemen a diákélet, milyen a hallgatói közösség?

T.D: Erről sokat tudok mesélni, hiszen már három éve benne vagyok a hallgatói élet alakításában is. Úgy gondolom, hogy eléggé mozgalmas, pezsgő a diákélet, ebben segít minket az is, hogy Budapest zöldövezetében, könnyen megközelíthető, modern kampuszon tanulunk, amely tele van közösségi terekkel. Sok a diákszervezet, több különböző területen is lehet ezekhez csatlakozni. Ha a gazdaságinformatikus szakot vesszük, akkor a Business IT Clubot tudnám megemlíteni, amely egy informatikával foglalkozó diákszervezet. Ők nagyon sok előadót és képzést hoznak be az egyetemre, és jó programokat, lehetőségeket biztosítanak. Nálunk biztosan megtalálják a helyüket a most felvételizők!