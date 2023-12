A Legnagyobb Energiával bővül a Gattyán-birodalom, begyűjtik a szemetet

A milliárdos Gattyán György vállalata, a Docler Media Group új céget alapított. A november 27-én bejegyzett A Legnagyobb Energia Kft. közvetlen tulajdonosa A Legnagyobb Vállalkozás Kft., amelyet az egyik leggazdagabb magyar azért hozott létre a tavalyi választások előtt, mert az volt a meggyőződése, hogy a digitalizáció segíthet az ország gondjain. Az új vállalkozásnak azonban nincs semmi köze a digitalizációhoz, hanem egy némileg váratlan területet szeretne meghódítani.

Főtevékenysége ugyanis a hulladék újrahasznosítás, de vállalnak még:

nem veszélyes hulladék gyűjtését,

veszélyes hulladék gyűjtését,

szennyeződésmentesítést, egyéb hulladékkezelést,

üzletviteli, és egyéb vezetési tanácsadást.

Az új kft. többi adata megegyezik Gattyán György korábbi vállalkozásainak ismérveivel, így például az Expo téren van a központja, a szokásos hárommillió forintos jegyzet tőkével indult és Huszár Viktor az ügyvezetője. Ő a Megoldás Mozgalom elnöke, emlékezetes, hogy ezt a pártot alapította meg Gattyán György 2021-ben. Hogy pontosan milyen hulladékot, kitől és hova szeretne begyűjteni és újrahasznosítani a milliárdos üzletember, azt egyelőre nem lehet tudni, de biztosan nem marad sokáig titokban.

Mindenesetre a hazai hulladékgazdalkodás amúgy éppen idén alakult át. A G7.hu foglalta jól össze egy októberi cikkében, hogy a MOHU (Mol Hulladékgazdálkodási Zrt.) a hazai hulladékgazdálkodás java részét egy koncesszió részében kapta meg. A feladatuk a vállalati és a lakossági, főként csomagolási hulladék begyűjtése, az újrahasznosítható anyagok eladása, ugyanakkor nem minden tartozik hozzájuk, például az építési hulladékokkal történő gazdálkodás sem. A július elsejével indult koncesszió keretében a 2022-es hulladékhasznosítási eredményekhez képest júliusban 82, augusztusban 42 százalékkal kevesebb hulladékot hasznosítottak Magyarországon. Két hónap alatt 108 ezer tonnányi hulladék tűnt el a rendszerből.

Gattyán György tehát változatlanul érdekes céges mozgásokat végez, de nem az új vállalkozásaiból fog még tovább gazdagodni. A magyar Forbes idén is összeállította a legértékesebb, magyar tulajdonban lévő cégek 100-as listáját, az első három helyezett sorrendben az MPF Holding, a Docler Holding és a Bonafarm Csoport lett. A második helyezett Docler Holdingot ugye Gattyán György birtokolja, a cég becsült értéke 361,2 milliárd forint. A luxemburgi és budapesti központú Docler főként a streamingszolgáltatások, az IT és a sport területein mozog. Az üzletember a LiveJasmin internetes szexkamera-szolgáltatás alapítójaként is ismert.

A hozzá köthető A Legnagyobb Vállalkozás Kft.-nek pedig idén áprilisban már lett egy leánycége A Legnagyobb Hírek Kft. néven. Ez a cég áll a Frisshirek.hu portál mögött. A felvásárlást Gattyán György sajtókapcsolatokért felelős munkatársa azzal magyarázta a Media1-nek, hogy a Google Trends oldalt nézve kiderül, hogy a „friss hírek” az egyik legnépszerűbb magyar keresési kifejezés.

A cégek ügyvezetője, Huszár Viktor pedig a Megoldás Mozgalom elnökeként októberben jelentette be, hogy a párt önállóan indul a jövő évi európai parlamenti választásokon. Programjukban eddig nem volt túl hangsúlyos a hulladékgazdálkodás, annyi szerepel benne, hogy a digitalizációval papírmentessé tennék Magyarországot, valamint minden megszületett gyerek után ültetnének egy fát.