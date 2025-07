A legnagyobb szégyentől megmenekült a magyar gazdaság

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Az árrésstopos élelmiszer is túl drága.

Kapcsolódó cikk Megrogyott a magyar GDP legerősebb lába Az árrésstopos élelmiszer is túl drága.

A Világgazdaság elemzői konszenzusa éves alapon stagnálást, negyedéves alapon pedig 0,3 százalékos GDP-bővülést jósolt – ennél tehát egy hajszállal jobb lett a tényadat, és egyben azt is jelenti: nem süllyedt vissza a technikai recesszióba a magyar gazdaság.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!