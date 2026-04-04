A legrosszabbra készül az Európai Unió az energiaválság miatt

Az Európai Unió „a legrosszabb forgatókönyvekre készül”, beleértve az üzemanyagvásárlások korlátozásának lehetőségét és a stratégiai tartalékok további felszabadítását is – ismerte el az Európai Bizottság energiaügyi biztosa, Dan Jørgensen a Financial Times szerint. Minderről a Portfolio.hu számolt be.

Bár jelenleg nincs akut ellátási válság, a Bizottság már strukturális, hosszabb távú hatások kezelésére készít terveket, mivel az energiaárak tartósan magas szinten maradhatnak.

A piaci sokkot elsősorban a Hormuzi-szoros körüli feszültség és a Perzsa-öböl menti infrastruktúra elleni támadások váltották ki, amelyek globális szinten emelték az energiaárakat. Erre reagálva a Gazdaság Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) is megemelte a globális inflációs előrejelzését és mérsékelte a várható növekedési pályát.

Különösen a légiforgalmi szektor aggódik a kerozinkínálat szűkülése miatt, de az EU egyelőre nem lazít a szabályokon, például az amerikai szabványok átvételével kapcsolatban.

Ugyanakkor Brüsszel minden opciót vizsgál, beleértve a jogszabályi beavatkozásokat és az újabb stratégiai készletfelszabadítást, ha a helyzet súlyosbodik. Az orosz LNG-import kivezetését viszont idén még nem tervezik leállítani.