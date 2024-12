A legtöbb magyar arra számít, nyugdíjasként is dolgoznia kell

Sok magyar gondolja úgy, hogy idős korára is munkára kényszerülhet, mert nem fog kijönni az időskori ellátásából. Mindössze a lakosság 20 százaléka gondolja úgy, hogy nem lesz szüksége a nyugdíj melletti munkavállalásra – derül ki az OTP Nyugdíjpénztár megbízásából készült Pulzus felmérésből. A megkérdezettek közül legtöbben (26 százalék) úgy vélik, hogy napi 4 órát kell majd dolgozniuk, de magas azok aránya is, akik napi 8 órás munkavégzésre számítanak nyugdíjasként. A felmérésből megállapítható, hogy azok, akiknek csak pár évük van a nyugdíjkorhatár eléréséig, inkább alkalmi munkában gondolkodnak.

Az X-generációhoz tartozó 40 és 59 év közötti válaszadók többsége (26 százalék) teljes állású munkában gondolkodik, 20 százalékuk részmunkaidős foglalkoztatásban. A fiatal válaszadók gondolják legkevésbé, hogy nem lesz szükségük a nyugdíj melletti munkavégzésre (17 százalék), ugyanakkor közel harmaduk részmunkaidőre voksolna időskorában.

A KSH legutolsó adatai szerint az elmúlt 10 évben megnégyszereződött az idős munkavállalók száma, 2018-hoz képest pedig jelenleg kétszerannyian, közel 115 ezren dolgoznak a 65–74 éves korosztályban. A nyugdíj melletti munkavállalás oka amellett, hogy a munkaképes egészségügyi állapot javul és kitolódik, a nem megfelelő összegű nyugdíj is lehet.

„Az átlagos állami nyugdíj ma 231 ezer forint, a felmérésünk szerint viszont a megkérdezettek közel fele úgy gondolja, legalább havi 300 ezer forintra lesz szüksége, hogy eltarthassa magát. Ennek eléréséhez időskori munkavégzésre van szükség, vagy pedig már jóval a nyugdíjas évek előtt kell tudatosan elkezdeni az öngondoskodást. A nyugdíjpénztár a megtakarítással töltött évektől és összegtől függően havi többtízezres járadékot biztosít az időskorra, de akár egyösszegben is felvehető a hozammal és adó-visszatérítéssel is kiegészült megtakarítás” – mondta Budai József, az OTP Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója.

A felmérés szerint leginkább a fiatalok és a nyugdíjhoz közelálló korosztály pesszimista ezen a téren: a 40 év alattiak 28 százaléka szerint még 70 év fölött is a munkahelyre fognak majd bejárni, a most 60 év körüliek fele pedig úgy gondolja, a jelenlegi nyugdíjkorhatár betöltése (65 év) után is dolgozniuk kell.