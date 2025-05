A legtöbbet a Balatonnál költöttek a szálláshelyeken SZÉP-kártyákról

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A SZÉP-kártya a 2024-es rekordévet követően idén is a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai alapján 2025. január‒március között a SZÉP-kártya feltöltések összértéke meghaladta a 105,1 milliárd forintot, a kártyabirtokosok pedig összesen mintegy 96,7 milliárd forintot használtak fel március végéig kártyáikról, így a SZÉP-kártyás költések jelentősen, 11,9 százalékkal nőttek 2024 azonos időszakához képest – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

