A lengyel és a francia igény után Magyarországé a legnagyobb

Az európai biztonsági cselekvési eszköz, vagyis a SAFE hitelkeretének allokációja alapján 16,2 milliárd eurónyi forrás támogathatja Magyarország védelmi beszerzéseit és beruházásait, ez a lengyel és francia igény után a harmadik legnagyobb – közölte kedden a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A program a honvédelmi képességek fejlesztése és a hazai védelmi ipar dinamizálása mellett a magyar gazdaság megerősítéséhez, valamint a költségvetés kamatkiadásainak csökkentéséhez is érdemben hozzájárulhat.

A magyar Hiúz páncélozott harcjármű példát mutathat

Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Kedvező kamat

A SAFE program ugyanis a piaci finanszírozási lehetőségekhez képest várhatóan mintegy 200 bázisponttal kedvezőbb kamattal kínál fokozatosan felvehető hitelt, ami hosszú távon évi több tíz-, majd százmilliárd forintos kamatmegtakarítást jelenthet az államháztartás számára.

2025. május 29-én hatályba lépett a SAFE (Security Action for Europe) létrehozásáról szóló rendelet. A SAFE egy Közösségi szintű sürgősségi intézkedés, hatálya 5 évre (2025-től 2030. december 31-ig) szól. A program keretében a Bizottság kedvező kamatozású hitelt nyújt a tagállamoknak védelmi beszerzésekre és beruházásokra összesen 150 milliárd euró értékben.

Ez magában foglalja a gyártási kapacitás bővítését, a védelmi felszerelések rendelkezésre állásának biztosítását, valamint a jelenlegi képességbeli hiányosságok orvoslását – mindezzel hozzájárulva az EU védelmi felkészültségének növeléséhez. A hitelt az új beszerzések és beruházások finanszírozására lehet felhasználni, ugyanakkor a megvalósításhoz legalább egy másik tagállam vagy a rendeletben jelzett harmadik állam részvétele is szükséges, bár a SAFE speciális körülmények fennállása esetén lehetővé teszi olyan beszerzések finanszírozását is, amelyeket csak egy tagállam hajt végre.

Tervet kell készíteni