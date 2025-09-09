Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró Európai Unió Hadügy, védelem, honvédelem

A lengyel és a francia igény után Magyarországé a legnagyobb

mfor.hu

Az EU SAFE hitelkeretéből 16,2 milliárd eurónyi forrás, vagyis több mint 6.300 milliárd forint támogathatja Magyarország védelmi beszerzéseit és beruházásait.

Az európai biztonsági cselekvési eszköz, vagyis a SAFE hitelkeretének allokációja alapján 16,2 milliárd eurónyi forrás támogathatja Magyarország védelmi beszerzéseit és beruházásait, ez a lengyel és francia igény után a harmadik legnagyobb – közölte kedden a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A program a honvédelmi képességek fejlesztése és a hazai védelmi ipar dinamizálása mellett a magyar gazdaság megerősítéséhez, valamint a költségvetés kamatkiadásainak csökkentéséhez is érdemben hozzájárulhat.

A magyar Hiúz páncélozott harcjármű példát mutathat
A magyar Hiúz páncélozott harcjármű példát mutathat
Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Kedvező kamat

A SAFE program ugyanis a piaci finanszírozási lehetőségekhez képest várhatóan mintegy 200 bázisponttal kedvezőbb kamattal kínál fokozatosan felvehető hitelt, ami hosszú távon évi több tíz-, majd százmilliárd forintos kamatmegtakarítást jelenthet az államháztartás számára.

2025. május 29-én hatályba lépett a SAFE (Security Action for Europe) létrehozásáról szóló rendelet. A SAFE egy Közösségi szintű sürgősségi intézkedés, hatálya 5 évre (2025-től 2030. december 31-ig) szól. A program keretében a Bizottság kedvező kamatozású hitelt nyújt a tagállamoknak védelmi beszerzésekre és beruházásokra összesen 150 milliárd euró értékben.

Ez magában foglalja a gyártási kapacitás bővítését, a védelmi felszerelések rendelkezésre állásának biztosítását, valamint a jelenlegi képességbeli hiányosságok orvoslását – mindezzel hozzájárulva az EU védelmi felkészültségének növeléséhez. A hitelt az új beszerzések és beruházások finanszírozására lehet felhasználni, ugyanakkor a megvalósításhoz legalább egy másik tagállam vagy a rendeletben jelzett harmadik állam részvétele is szükséges, bár a SAFE speciális körülmények fennállása esetén lehetővé teszi olyan beszerzések finanszírozását is, amelyeket csak egy tagállam hajt végre.

Tervet kell készíteni

A forrás felhasználni kívánó tagállamoknak november 30-ig ún. Védelmi Ipari Beruházási Tervet kell készíteniük és benyújtaniuk a Bizottságnak. A Bizottság által készített értékelés és a Tanács döntése után köthető meg a hitelszerződés, várhatóan a jövő év elején.

