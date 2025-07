A lengyeleknek összejött, ami a magyar kormánynak csak álom

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

A magyar kormány több programot is indított a külföldre kivándorolt magyar munkavállalók hazacsábítására, de ezek nem hoztak látható eredményt, miközben a magyar gazdaságban komoly problémát jelent a munkaerőhiány.

„30 év töretlen gazdasági növekedés, az egész EU leggyorsabb növekedése kellett hozzá, hogy most már olyan elérhető jövedelmek vannak Lengyelországban is, az EU egyik legkisebb munkanélkülisége mellett – és ez az alacsony munkanélküliség 1,5 millió ukrán bevándorló munkaerő felszippantása mellett alakult ki! –, és még mindig bőven az EU-átlag alatti árak mellett, amikor a német munkaerőpiac már nem jelent akkora elszívóerőt, mint eddig. Persze, a németeknél többet lehet kereseni, de nem annyival. Ez a lengyel gazdasági felzárkózás igazi csodája”

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!