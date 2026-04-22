Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?

A Lidl bérei már előzik Lengyelországot és Spanyolországot – de mire jutnak a Tisza-kormánnyal?

Optimista a cég a különadók és az árrésstop ügyében?

A Vakmajom gazdasági Facebook-oldal emelte ki, hogy a magyarországi Lidlnél az idei bérfejlesztés eredményeképpen 600 ezer forintra nő a pótlékokkal együtt számolt kezdő bér.

„Rendes pénz, 1650 euró, ennél Lengyelországban, de még Spanyolországban is (!) kevesebbet lehet keresni ilyen pozícióban, pedig ugye a spanyol egy főre jutó GDP sokkal magasabb. Elgondokodtató a forint árazására nézve”

- írja az oldal, majd hozzáteszi: „100 milliárd forintot költ a cég bérekre az idei évben. Új disztribúciós központot is nyit vidéken, ahova több száz embert vesz majd föl. Optimista. Mivel az egész országban ugyanannyit fizet, növeli a vidék megtartó erejét, hiszen ugyanaz a bér sokkal többet ér vidéken, ahol akár feleannyiba kerül a lakhatás, mint Pesten.

Különösen érdekes, hogy mindezt a különadókkal, árstopokkal és hatóságilag maximalizált árrésekkel nehezített környezetben teszi a cég. De mi lesz ezekkel az intézkedésekkel?

A Vakmajomnak erre is van tippje.

"Helyre kell állítani a normális piaci viszonyokat, el kell törölni a plázastopot, a hatósági árréseket és a különadókat. Nem fog egyből menni, mert nyilván áremelkedéssel jár majd, ha 10% kötelező árrés visszaugrik a 25-30 százalékos piacira, meg költségvetési bevételkieséssel, ha faragni kezdik az aberrált 4,5 százalékos különadót, amire 5 százalékos vagy magasabb hiány mellett nincs mód. Az áremelkedés meg úgy kell az új demokratikus kormánynak, mint üveges tótnak a hanyattesés.

Szóval, gondolom, majd leülnek tárgyalni. Gyerekek, legyetek türelemmel, helyre fog állni a nyereségességetek, leveszek majd rólatok minden extra terhet, de csak átemenetekkel, szép lassan, fokozatosan. Legyetek mértéktartóak, az ÁFA-csökkentésnek majd át kell menni az árakba, ne emeljetek fél-egy évig, aztán majd szép lassan visszatérhetnek a piaci árak, a keresztfinanszírozásokat meg kivezethetnétek. Ugye ti se akarjátok, hogy népszerűtlen legyek. Óriási szíváson vagytok túl, szép lassan nektek is egyre jobb lesz, nyithattok új boltokat, nem fogunk semmivel piszkálni, de mértéktartást kérek a piaci árak visszaengedésében, úgy fél-egy évre. Ugye ti se akarjátok, hogy visszajöjjön a maffiaállam, ami ki akart titeket csinálni. Nos, valami efféle háttéralku lesz, a költségvetés nagyon-nagyon necces, és mindenféle dolog be lett ígérve a választóknak, amit ha megcsinálnak, elszáll a hiány, ami így is aberrált magas. Majd 2027-re, legkésőbb 28 elejére, amikor már lesz gazdasági növekedés, helyreállhatnak a dolgok, szépen, lassan. És a kereskedők, akik annyi szívatást eltűrtek, megértőek lesznek talán. Tartós, 5-7 éves gazdasági fellendülés jön, növekvő vásárlóerővel, euróbevezetéssel, szépen fognak keresni, egy év türelmi idő belefér, hogy a piaci viszonyok rendeződjenek"

- írja.

 

 

Hiába lőnek a Hormuzi-szorosban, még olcsóbb lesz tankolni csütörtöktől

Legalábbis dízelt, piaci áron.

Szerda délelőtt újabb jó hírt kapott a Mol.

Miközben a déli ág újraindul, az északin leáll a szállítás.

A Mol tette közzé a tényt a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Jön a részletes számadás a rekordhiányról.

Szerdán minden kiderülhet.

Vagyonadó: nagyon szűk körhöz csatlakozna és nem biztos, hogy jól járna Magyarország

Európában már csak 3 országban van érvényben teljes körű vagyonadó, ami a Tisza Párt egyik fontos, a költségvetés bevételi oldalát támogató intézkedése lenne. Magyarország hetedik leggazdagabb embere szerint arányosnak tűnik a tervezett rendszer, amit a nemzetközi szervezetek elvárásai is alátámasztanak. Ugyanakkor a tapasztalatok azt mutatják, hogy a vagyonadó tényleges hatása jóval mérsékeltebb annál, mint amire kezdetben számítani lehetett és több gazdasági kockázat is felmerülhet vele kapcsolatban.

A Bloomberg szerint indul a tesztüzem a Barátság vezetéken, és akár másnaptól jöhet az olaj Magyarországra.

Az átlagkeresetből 886 liter benzint, vagy 857 liter dízelt lehet vásárolni: előbbi több mint 120, utóbbi 180 literrel csökkenne a piaci ár mellett.

Egyelőre nem tudni, hogy ki és mi alapján kap pénzt. A kuratórium mindenesetre kicserélődött.

Közösségi kezdeményezéseket, esélyegyenlőséget és környezetvédelmi ügyeket karol fel a dm

