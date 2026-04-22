A Lidl bérei már előzik Lengyelországot és Spanyolországot – de mire jutnak a Tisza-kormánnyal?

A Vakmajom gazdasági Facebook-oldal emelte ki, hogy a magyarországi Lidlnél az idei bérfejlesztés eredményeképpen 600 ezer forintra nő a pótlékokkal együtt számolt kezdő bér.

„Rendes pénz, 1650 euró, ennél Lengyelországban, de még Spanyolországban is (!) kevesebbet lehet keresni ilyen pozícióban, pedig ugye a spanyol egy főre jutó GDP sokkal magasabb. Elgondokodtató a forint árazására nézve”

- írja az oldal, majd hozzáteszi: „100 milliárd forintot költ a cég bérekre az idei évben. Új disztribúciós központot is nyit vidéken, ahova több száz embert vesz majd föl. Optimista. Mivel az egész országban ugyanannyit fizet, növeli a vidék megtartó erejét, hiszen ugyanaz a bér sokkal többet ér vidéken, ahol akár feleannyiba kerül a lakhatás, mint Pesten. ”

Különösen érdekes, hogy mindezt a különadókkal, árstopokkal és hatóságilag maximalizált árrésekkel nehezített környezetben teszi a cég. De mi lesz ezekkel az intézkedésekkel?

A Vakmajomnak erre is van tippje.