A Lidl bérei már előzik Lengyelországot és Spanyolországot – de mire jutnak a Tisza-kormánnyal?

A Vakmajom gazdasági Facebook-oldal emelte ki, hogy a magyarországi Lidlnél az idei bérfejlesztés eredményeképpen 600 ezer forintra nő a pótlékokkal együtt számolt kezdő bér.
„Rendes pénz, 1650 euró, ennél Lengyelországban, de még Spanyolországban is (!) kevesebbet lehet keresni ilyen pozícióban, pedig ugye a spanyol egy főre jutó GDP sokkal magasabb. Elgondokodtató a forint árazására nézve”
- írja az oldal, majd hozzáteszi: „100 milliárd forintot költ a cég bérekre az idei évben. Új disztribúciós központot is nyit vidéken, ahova több száz embert vesz majd föl. Optimista. Mivel az egész országban ugyanannyit fizet, növeli a vidék megtartó erejét, hiszen ugyanaz a bér sokkal többet ér vidéken, ahol akár feleannyiba kerül a lakhatás, mint Pesten. ”
Különösen érdekes, hogy mindezt a különadókkal, árstopokkal és hatóságilag maximalizált árrésekkel nehezített környezetben teszi a cég. De mi lesz ezekkel az intézkedésekkel?
A Vakmajomnak erre is van tippje.
Szóval, gondolom, majd leülnek tárgyalni. Gyerekek, legyetek türelemmel, helyre fog állni a nyereségességetek, leveszek majd rólatok minden extra terhet, de csak átemenetekkel, szép lassan, fokozatosan. Legyetek mértéktartóak, az ÁFA-csökkentésnek majd át kell menni az árakba, ne emeljetek fél-egy évig, aztán majd szép lassan visszatérhetnek a piaci árak, a keresztfinanszírozásokat meg kivezethetnétek. Ugye ti se akarjátok, hogy népszerűtlen legyek. Óriási szíváson vagytok túl, szép lassan nektek is egyre jobb lesz, nyithattok új boltokat, nem fogunk semmivel piszkálni, de mértéktartást kérek a piaci árak visszaengedésében, úgy fél-egy évre. Ugye ti se akarjátok, hogy visszajöjjön a maffiaállam, ami ki akart titeket csinálni. Nos, valami efféle háttéralku lesz, a költségvetés nagyon-nagyon necces, és mindenféle dolog be lett ígérve a választóknak, amit ha megcsinálnak, elszáll a hiány, ami így is aberrált magas. Majd 2027-re, legkésőbb 28 elejére, amikor már lesz gazdasági növekedés, helyreállhatnak a dolgok, szépen, lassan. És a kereskedők, akik annyi szívatást eltűrtek, megértőek lesznek talán. Tartós, 5-7 éves gazdasági fellendülés jön, növekvő vásárlóerővel, euróbevezetéssel, szépen fognak keresni, egy év türelmi idő belefér, hogy a piaci viszonyok rendeződjenek"
- írja.