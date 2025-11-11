2p

Honnan kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra?
Mit okoznak a kedvezményes hitelek?
Lesz ítélet az MNB-botrányban a választásokig?

Online Klasszis Klub élőben Simor Andrással!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi jegybankelnököt!

2025. november 12. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Makró Adó Bank

A Magyar Bankszövetség értetlenül áll az úgynevezett extraprofitadó tervezett emelése előtt

mfor.hu

A banki extra terhek emelése a teljes magyar gazdaságot sújtja, tovább fékezi a magyar gazdaság növekedését és rontja hazánk megítélését – közölte a szervezet.

A pénzügyi közvetítőrendszer eddigi súlyos túladóztatásának következményei világosan látszanak Magyarország kedvezőtlen gazdasági mutatóin – érvelnek.

A Magyar Bankszövetség az úgynevezett extraprofitadó 2022-es, eredetileg két évre tervezett bevezetésekor is jelezte, hogy az intézkedés nem csak a bankok eredményességét rombolja, de jelentősen rontja a teljes magyar gazdaság helyzetét és kilátásait.

Az intézkedés bevezetésekor 18 százalékos irányadó kamatszint mostanra 6,5 százalékos szintre csökkent, ezzel az extraadó indokoltsága is megszűnt, ezért azt nem megemelni, hanem kivezetni kellene – javasolják.

Meddig nőhet az elvonás?
Meddig nőhet az elvonás?
Fotó: Depositphotos

A hazai bankok több alkalommal kifejtették, hogy a többszáz milliárd forintnyi hagyományos adó felett kirótt extra teher mélyen és károsan avatkozik be a pénzügyi közvetítőrendszer piaci folyamataiba, ezáltal nem csak a szektor hatékonyságát és nemzetközi versenyképességét rontja, de aláássa a magyar gazdaságba vetett befektetői bizalmat is.

A bankokra vonatkozó adó- és szabályozórendszer és gyakori változtatásai közvetlen okként magyarázzák az elmúlt évek kedvezőtlen gazdasági tendenciáit, beleértve a beruházások alacsony szintjét, a tartósan magas inflációt és a növekedés elmaradását.

A magyarországi bankok már 2025-ben is a hagyományos adókon kívül 842 milliárd forintot fizetnek az államkasszába különadó, extraprofitadó és tranzakciós illeték formájában a költségvetési előirányzat szerint, és ez az összeg nem tartalmazza a többször meghosszabbított kamatstop, az ATM telepítési kötelezettség és a tervek szerint jelentősen emelkedő ingyenes készpénzfelvételi limit további több tízmilliárdos hatását.

Egyetemes érdek

A Magyar Bankszövetség hangsúlyozza, hogy a gazdasági növekedés serkentése egyetemes érdek, ehhez szükséges a hitelállomány növelése, ezért is vesznek részt a hazai bankok az állami támogatott programok lebonyolításában.

A most tervezett intézkedés azonban ellentétes a hazai gazdasági szereplők és a lakosság érdekeivel, rontja hazánk megítélését, emellett újabb indokolatlan előnyben részesíti a Magyarországon határon átnyúló szolgáltatást nyújtókat, ezért a Bankszövetség határozottan ellenzi azt.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A hazai német cégek borúsan látják a jövőt

A hazai német cégek borúsan látják a jövőt

Ezt tükrözi a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara friss konjunktúrajelentése.

Gyorsvasutat építene Budapestre az Európai Bizottság: Bécsbe akár ingázni is lehetne

A budapestiek és a bukarestiek is jól járnának az Európai Bizottság új, nagyszabású vasútfejlesztési terve szerint: a magyar fővárosból 1 óra 40 perc alatt lehetne Bécsbe érni. Azt azonban még nem tudni, hogy a 250 kilométer/órás vasúti pályák építéséhez mennyi támogatást, vagy hitelt adnának a tagállamoknak.

Lassan egy évtizedes az inflációs csapda: előre örülhet a kormányzat

Lassan egy évtizedes az inflációs csapda – újabb sokkhatások jöhetnek

Hosszú idő után végre egy makroadat, ami után joggal döngetheti a mellét a kormányzat. Szinte minden elemző arra számított, hogy az infláció októberben emelkedni fog, ehelyett viszont sorozatban a negyedik hónapja stagnál. A képet ugyanakkor árnyalja, hogy ez még mindig az árrésstopos érték, az intézkedés majdani kivezetése inflációs sokkal járhat. Nem beszélve a választási osztogatások kockázatairól.

Akár 60 milliárdot is elszedhet pluszban az OTP-től a kormány?

Akár 60 milliárdot is elszedhet pluszban az OTP-től a kormány?

Ennyit jelentene a bankadó megemelése a legnagyobb hazai bank esetén.

Sokan voltak, akik 10 százalék felett kerestek nyugdíjmegtakarításaikon

Sokan voltak, akik 10 százalék felett kerestek nyugdíjmegtakarításaikon

Az átlaghozam 7 százalék körül alakult 2020 és 2024 között.

Akkora bajban a költségvetés, hogy a bankadót is megemelné Nagy Márton

Akkora bajban a költségvetés, hogy a bankadót is megemelné Nagy Márton

Hiába növelik a hiánycélt, már ennek tartásához is újabb pénzek kellenek.

A Mol is besegített a kormánynak: csettinthetnek Nagy Mártonék

A Mol is besegített a kormánynak: csettinthetnek Nagy Mártonék

2025. októberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Szeptemberhez viszonyítva átlagosan stagnált az infláció – közölte a Központi Statisztikai Hivatal.

Vége a nagy leállásnak Amerikában

Véget ér a nagy leállás az Egyesült Államokban

Öt demokrata szenátor adta be a derekát.

Bóka János szerint az amerikai védőpajzs máris működik

Bóka János szerint az amerikai védőpajzs máris működik

Eljutott az üzenet oda, ahova szánták.

Nem csak Romániából, Magyarországról is kivon katonákat Trump hadserege

De nem állandó jelleggel, hanem kiképzési céllal állomásozó alegységet – közölte lapunk érdeklődésére a Honvédelmi Minisztérium.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168