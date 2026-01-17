A magyar benzinárakat is Trump rángatja

Komolyabb áremelkedést láthattunk a héten a hazai benzinkutaknál. Ennek hátterében elsősorban az olaj áremelkedése áll, az alapanyag ugyanis az utóbbi hetekben 60-62 dolláros sávban mozgott, hétközben viszont 66 dollár felett is járt a Brent jegyzése.

A finomított termékek árai ezt követve drágultak, igaz, a benzinárak kisebb mértékben emelkedtek, mint ahogy az olaj. Az elemzők szerint a Brent árának megugrása mögött a forradalom szélére került iráni helyzet áll, ahol úgy tűnt, az Egyesült Államok esetleg beavatkozik.

Emiatt a hét első felében előbb kisebb, majd a hétvége előtt egy nagyobb (5-6 forintos) ugrást láthattunk. Így heti szinten rég nem tapasztalt ugrásnak lehettünk tanúi, hiszen közel 10 százalékos volt az áremelkedés mértéke.

A magyarországi üzemanyagárak ezúttal is a nemzetközi folyamatokat követve mozogtak, az EU-ban szinte mindenhol kisebb áremelkedés következett be. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzéséhez szolgáló Weekly Oil Bulletin adatai szerint ezen a héten is tíz olyan országot találtunk az Európai Unióban, ahol a 95-ös oktánszámú üzemanyagért átszámítva kevesebbet kell fizetni literenként, mint nálunk.

Mindez a régiós összevetésben is tükröződött, így ezúttal nem változott a hazai árak pozíciója. Továbbra is a magasabbak között vannak a hazai árak, igaz, a magyar autósok helyzete még mindig jobb, mint a románoké, ahol az adóemelés miatt a régió legdrágább benzinára alakult ki.

A gázolaj esetében hasonló a helyzet, hiszen a Weekly Oil Bulletin adatai szerint a hazai árak pozíciója nem változott, ezen a héten is tizenegy olyan ország akadt, ahol az átlagárak alapján olcsóbban lehetett tankolni, mint itthon.

Mindez azt is jelenti ugyanakkor, hogy ennél a fajta üzemanyagnál továbbra is a magyar autósoknak kell Közép- és Kelet-Európában az egyik legmagasabb árat fizetniük a kutaknál. A régióban a magyarországinál változatlanul csak Ausztriában és Romániában drágább a dízel.

Irán miatt izgulhatnak az autósok

Ahogy cikkünk elején jeleztük, a hét elején erősen megugrott az olajár, aztán csütörtökön közel 5 százalékkal esett a Brent tőzsdei jegyzése. Pénteken viszont több mint 1 százalékkal emelkedtett, mivel a kínálattal kapcsolatos kockázatok továbbra is aggodalmat okoznak, annak ellenére, hogy csökkent az Irán elleni amerikai katonai csapás valószínűsége.

A szakértők szerint a venezuelai elnök elfogását követően a piacok továbbra is reális opciónak tartják az esetleges amerikai beavatkozást. Bár Donald Trump csütörtöki nyilatkozata után a közel-keleti geopolitikai feszültségek enyhülni látszódnak, nem tűntek el. Az elemzők attól tartanak, hogy amerikai beavatkozás esetén az iráni rezsimnek nem marad veszítenivalója, és blokád alá vonják a Hormuzi-szorost, amelyen keresztül a tengeri úton szállított olajkészletek körülbelül negyede áramlik.

A héten látott drágulás ellenére az elemzők növekvő kínálatra számítanak idén, ami potenciálisan felső határt szabhat a geopolitikai kockázatok miatti kilengéseknek. Úgy látják, hogy amíg a nagy termelők (OPEC+) nem döntenek komolyabb kínálatcsökkenésről vagy Kína gazdasága nem lendül meg és az ő keresletük nem ugrik meg, az 57 és 70 dollár közötti sávban mozoghat a Brent jegyzése.

A fentiek miatt a jövő hét elején ugyan tovább drágulhat az üzemanyagok ára a hazai kutakon, ugyanakkor ez remélhetőleg nem lesz tartós. Így a hét elején az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint nem lenne meglepő egy 3-4 forintos áremelés, ugyanakkor a kedélyek megnyugvása esetén ez a plusz a hétvégére akár el is tűnhet.

