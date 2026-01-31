5p
A magyar benzinárban is meglátszik majd Trump újabb lépése

Király Béla
Király Béla

Az öbölmenti régióba összevont amerikai csapatok miatt egyre több szakértő véli úgy, hogy Irán ellen komoly katonai csapásokat hajthat végre a következő hetekben az Egyesült Államok. A konfliktust már elkezdték árazni az olajpiacon, a Brent ára a héten 70 dollárig szökött fel. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő előrejelzése szerint a geopolitikai feszültségek az üzemanyagárakban is jelentkeznek, és további áremelés jöhet.

A héten viszonylag szerencsésen megúszták a magyar autósok az áremelést, bár szombaton a gázolaj kissé drágult. Pedig a nemzetközi folyamatok borús képet festenek, hiszen az elmúlt napokban komoly fordulat történt: a Brent ára több hónapos csúcsra ugrott, és csütörtökön átlépte a 70 dolláros szintet. Igaz, pénteken kicsit visszacsúszott, de így is több hónapos magasságokban jár az olaj tőzsdei jegyzése. A hirtelen drágulás elsődleges oka, hogy Donald Trump amerikai elnök ezen a héten katonai csapásokkal fenyegette meg Iránt, amennyiben az ország nem hajlandó tárgyalni a nukleáris programjáról. Hogy nem csak egy légből kapott fenyegetésről van szó, azt jelzi, hogy az USA a térségbe irányította az USS Abraham Lincoln repülőgéphordozó hajót.

Problémát jelent, hogy eközben Irán bejelentette, hogy vasárnap és hétfőn éleslövészeti haditengerészeti gyakorlatot hajt végre a Hormuzi-szorosban. Egyben jelezték, hogy az Egyesült Államoknak határozott választ fognak adni támadás esetén. Izraelben magas szintű biztonsági egyeztetést tartottak, és jelezték, hogy amennyiben Irán izraeli területeket vesz célba, példátlan ellencsapást fognak végrehajtani. Tekintve, hogy a Hormuzi-szoroson keresztül zajlik a globális olajkereskedelem több mint 20 százaléka, nem meglepő a piaci reakció és az olaj hirtelen drágulása.

Ez egyelőre még nem gyűrűzött be az üzemanyagok piacára, azonban könnyen lehet, hogy a jövő héten megkezdődik az átárazás és a magyar kutakon is többet kell majd fizetni.

A magyarországi üzemanyagárak egyébként ezúttal is a nemzetközi folyamatokat követve mozogtak, az EU-ban szinte mindenhol kisebb áremelkedés következett be. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzéséhez szolgáló Weekly Oil Bulletin adatai szerint ezen a héten 13 olyan országot találtunk az Európai Unióban, ahol a 95-ös oktánszámú üzemanyagért átszámítva kevesebbet kell fizetni literenként, mint nálunk, míg egy hete 12 ilyen ország volt a listán.

Mindez azt jelenti, hogy a hazai árak régiós szinten is a legmagasabbak közé tartoznak. A magyarországinál csak két uniós államban kell egy liter benzinért többet fizetni: Ausztriában és Romániában.

A gázolaj esetében sincs nagy különbség, bár a Weekly Oil Bulletin adatai szerint a hazai árak pozíciója itt legalább nem romlott: ezen a héten  is 12 olyan ország akadt, ahol az átlagárak alapján olcsóbban lehetett tankolni, mint itthon.

Ez persze nem azt jelenti, hogy régiós összevetésben kedvező lenne a helyzet, hiszen ennél a fajta üzemanyagnál is azt mondhatjuk, hogy a magyar autósoknak kell Közép- és Kelet-Európában az egyik legmagasabb árat fizetniük a kutaknál. A régióban a magyarországinál változatlanul csak Ausztriában és Romániában drágább a dízel.

Az emelkedő olajár a kutaknál is éreztetheti a hatását

Ahogy arról a cikkünk elején írtunk, a nemzetközi hangulat feszült lett, az olaj ára több hónapos csúcsra ugrott a héten. A felvonuló amerikai haderő láttán a szakértők szerint nagy valószínűséggel korlátozott katonai műveletekre sor kerül majd a következő napokban. Azt persze mindenki csak találgatja, hogy ez milyen formában valósul meg, a legvalószínűbb, hogy nukleáris létesítményeket, illetve katonai bázisokat ér majd csapás, de az sem zárható ki teljesen – ahogyan az Venezuelában megtörtént –, hogy a rendszer vezetőit próbálják kiiktatni. Egy elhúzódó katonai konfliktusra ugyanakkor kevesen számítanak, ez nem állna az Egyesült Államok érdekében. Más kérdés, hogy valószínűleg Irán sem lenne képes erre, az ország súlyos belső gazdasági válsággal és tüntetésekkel küzd, a rial árfolyama összeomlott, így Teherán is igyekszik elkerülni a totális háborút.

Mikor adja ki a támadásra a parancsot?
Mikor adja ki a támadásra a parancsot?
Fotó: Depositphotos

Rövid távon viszont a már említett Hormuzi-szoros lezárása ütőkártya lehet az iráni vezetés kezében, az amerikai elnök ugyanis az esetlegesen felpörgő inflációtól tartva az olcsó olajban érdekelt.

Közben arra lehet számítani, hogy a kínálati oldalon lévő nyomás is enyhülni fog, a napokban az OPEC+ illetékesei úgy nyilatkoztak, hogy hogy 2026 első negyedévében változatlanul tartják a kitermelést, nem növelik a kínálatot. Persze a keresleti oldalon továbbra is sok a kérdőjel, hiszen a kínai gazdaság továbbra is fékezett habzású, ahogy az Európai Unió GDP-je is csak erősen visszafogott növekedést ért el az utolsó negyedévben.

Az olaj árának növekedését persze részben ellensúlyozza, hogy közben a dollár rég nem látott mélypontra zuhant, mind az euróval, mind a forinttal szemben. Így az olajár drágulása csak korlátozott mértékben érvényesül a nemzeti valutában. Az erős forintnak is köszönhető, hogy eddig a töltőállomásokon csak minimális mozgás volt.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Összefoglalva, úgy látjuk, hogy a geopolitikai feszültségek miatt az olaj ára és ezzel párhuzamosan az üzemanyagoké is növekedhet a jövő héten. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint ugyanakkor a fogyasztói árakba egyelőre lassan gyűrűzik be. A fent említett devizaár-változás miatt 5-6 forintos mozgást látunk a legvalószínűbbnek. Persze a jelenlegi gyorsan változó helyzetben előre nem látható ármozgások is bekövetkezhetnek, akár az olaj, akár a devizák piacán.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatják, ezek azonban később frissülhetnek.

