A magyar gazdaság 2021 végére visszazökkenhet a koronavírus előtti kerékvágásba

A Moody's Investors Service Londonban ismertetett átfogó negyedéves helyzetértékelésében közölte: a balti köztársaságokon kívüli közép- és kelet-európai térségben a hazai össztermék átlagosan 4,7 százalékos visszaesésére számít az idén. A Moody's londoni elemzői a magyar gazdaságban az idén 4,8 százalékos visszaesést, 2021-ben 4,1 százalékos fellendülést várnak. A cég várakozása az, hogy a térség csak 2022-re hozza be a koronavírus-járvány okozta termelési veszteségeket. A Moody's hangsúlyozza ugyanakkor azt is, hogy a közép-európai EU-gazdaságok zömének államadósság-profilja képes ellenállni a növekedést és az államháztartási mutatókat érő rövid távú sokknak.

Más nagy londoni elemzőházak várakozása szerint is jórészt V alakú növekedési pálya lesz jellemző a magyar gazdaságra és általában a közép- és kelet-európai térségre az idén és jövőre, bár az előrejelzési számok eltérőek.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

A Morgan Stanley elemzői közölték: idei GDP-előrejelzésük a magyar gazdaság esetében a szélesebb körű konszenzusnál 2,6 százalékponttal borúlátóbb, 2021-re szóló magyarországi növekedési prognózisuk ugyanakkor 0,6 százalékponttal jobb az általános várakozás átlagánál. A cég közgazdászai azzal számolnak, hogy a magyar gazdaságnak 2021-ben közvetve és közvetlenül is hasznára lesz az európai gazdaságban jövőre várható szinkronizált fellendülés. A Morgan Stanley szerint a magyar hazai össztermék növekedési pályáját továbbra is a háztartási szektor fogyasztása határozza meg, mivel a beruházási érték növekedése várhatóan csak 2021 második felétől kezd érdemben gyorsulni.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!