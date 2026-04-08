Makró Autópiac, járműipar BYD

A magyar gazdaság a partvonalról nézi, hogyan tarolnak a kínai autók

Király Béla
A kínai járműgyártók, különösen a BYD exportoffenzívája már most beindult, és a jövőben tovább erősödhet. Ezt bizonyítják Európában az erősödő értékesítési számok. Magyarország azonban egyelőre kimarad ennek pozitív hatásaiból, hiszen a szegedi gyárnak még hosszú hónapok kellenek, hogy meginduljon az ottani termelés.

A világ legnagyobb elektromosautó-gyártója, a kínai BYD idén jelentősen növelheti az exportját, miközben az európai piacon is egyre látványosabb a kínai márkák térnyerése. A folyamatok azonban egyelőre alig hoznak közvetlen gazdasági előnyt Magyarország számára, mivel a szegedi BYD-gyár beindulása tovább csúszhat. A cikk szerzője a napokban Szegeden azt tapasztalta, hogy az üzemegységek építése ugyan folyik, de azok befejezése biztosan több hónapot fog igénybe venni, a harmadik negyedév előtt esélye sincs a termelés megkezdésének.

A vállalat a várakozások szerint mintegy 15 százalékkal túlteljesítheti a korábbi exportcélját: 2026-ban akár 1,5 millió járművet is értékesíthet külföldön, szemben a januárban jelzett 1,3 millióval. Ennek persze részben az a prózai oka, hogy a kínai piac telítődni látszik, és megtorpant a korábbi dinamikus növekedés. Az elemzők szerint a hazai autóeladások akár veszteségessé is válhatnak rövid távon, a BYD, és általában a többi kínai vállalat így egyre inkább az exportpiacokra fog támaszkodni a profitabilitása fenntartásához.

Ebben kulcsszerepet kap Európa, ahol a kínai gyártók lendületet vettek 2026 elején. Februárban már a hibridautó-regisztrációk 16 százalékát adták, míg a tisztán elektromos autók piacán 14 százalékos részesedést értek el. Összességében a teljes autópiacon is közel megduplázták a jelenlétüket egy év alatt, a tavalyi 4,2 százalékos piaci részesedésüket a Dataforce adatai szerint februárra csaknem a duplájára, 8 százalékosra növelték.
A szakértők szerint a bővülést több tényező hajtja: a kínai gyártók alacsonyabb költségszinttel dolgoznak, gyorsabb fejlesztési ciklusokkal reagálnak a piaci igényekre, és agresszív árképzéssel célozzák meg az árérzékeny európai vásárlókat. Emellett a globális energiapiaci bizonytalanság – például a közel-keleti konfliktusok hatásai – tovább növelhetik az elektromos és hibrid járművek iránti keresletet.

Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Vang Csuan-fut, a BYD elnök-vezérigazgatóját a Karmelita kolostorban 2024. február 24-én
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A kínai cégek ráadásul nemcsak piacként tekintenek immár Európára, hanem gyártási helyszínként is. A Cherry Automobile, mely tavaly már 120 ezer autót adott el Európában, és amely a névadó márka mellett a Jaecoo és az Omoda brandekkel van elsősorban jelen, Spanyolországban épített üzemet. A SAIC Motor Corp. tulajdonában lévő MG – amely a brit márka felvásárlásával megszerezte a cég Birminghamben található egységét és fejlesztői csapatát – már bejelentette, hogy Németországban erősíti a jelenlétét, és egy K+F központot nyit Frankfurt közelében, hogy európai fókuszú modelleket fejlesszen ki, miközben a régióban való terjeszkedésre törekszik. Ráadásul ezt a jövőben egy EU-ban lévő üzemből szeretnék (részben) ellátni, igaz, ennek helyszínéről még nem született döntés.

A fenti egységek mellett az osztrák Magna Steyr bérgyártó üzeme két kínai vállalatnak jelent ugródeszkát, hiszen a GAC Group AION márkájú elektromos autójából az első példányok már el is készültek, de hamarosan az XPeng egyes modelljeit is gyártani fogják. A Stellantis-szal kötött stratégiai partnerség révén a Leapmotor modelljeit (például a T03-at) Európában gyártják. A gyártás helyszíne Lengyelország (Tychy), de 2026 harmadik negyedévétől Spanyolországban is beindul az összeszerelés egy Stellantis-üzemben. A Geely lengyel- vagy csehországi helyszíneket vizsgál, míg a Greet Wall esetében egy spanyol üzem mellett Pécs is felmerült, mint potenciális gyártási város. Ezek mellett pedig a legnagyobb kínai gyártó, a BYD is ebbe az irányba halad, a magyarországi gyárának elindításával és jövőbeli felfuttatásával.

Magyarország még vár a gazdasági hatásokra

Bár a BYD szegedi beruházása hosszabb távon jelentős ipari és foglalkoztatási hatással járhat, rövid távon a magyar gazdaság egyelőre nem profitál a kínai autógyártók európai térnyeréséből.
A gyár beindulása ugyanis késik, és jelen állás szerint még a második negyedévben sem reális az érdemi termelés megkezdése. Ez azt jelenti, hogy miközben a BYD exportja rekordokat dönthet, és az európai piacon egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a kínai szereplők, a magyarországi termelés még nem járul hozzá ezekhez az eredményekhez.

Ennek következtében Magyarország jelenleg inkább csak a beruházás jövőbeli ígéretét hordozza, nem pedig annak közvetlen gazdasági előnyeit. A munkahelyteremtés és az exportnövekedés hatása csak a gyár tényleges indulása után jelentkezhet. Makrogazdasági szempontból talán még az előző szempontoknál is fontosabb a beszállítói láncok kiépülése, vagyis a magyar beszállítók bekapcsolódása, ami például a német autógyártók esetén megvalósult. Ugyanakkor a piaci hírek szerint ez a kínai vállalatok esetén rövid távon erősen kérdéses, számos ok – költségszinttől a kulturális különbségig – miatt ugyanis kevésbé nyitottak az ázsiai cégek a helyi beszállítók bekapcsolására.

A BYD globális stratégiájában fontos szerepet kap a helyi gyártás, különösen Európában, ahol a vállalat így tudja csökkenteni a költségeit és elkerülni a kereskedelmi korlátokat. Ha a szegedi üzem végre az eredeti terveknek megfelelően felfut, Magyarország a kínai elektromosautó-expanzió egyik európai központjává válhat. Addig azonban a jelenlegi piaci átrendeződés – vagyis a kínai gyártók előretörése és a BYD exportoffenzívája – inkább negatív hatású, hiszen részben a már itt működő gyártók (Mercedes, Audi, Suzuki) rovására növelik a piaci részesedésüket.

Romániában az energiaellátás B-tervére készülnek

Nicusor Dan szerint jelenleg még nincsenek ellátási problémák, azonban vészforgatókönyvvel kell készülniük egy esetleges válság kezelésére.

Szlovéniában megemelik az üzemanyagárakat

Kedd éjféltől emelkednek a szabályozott üzemanyagárak Szlovéniában az autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívüli benzinkutakon – közölte kedden a környezetvédelmi, klíma- és energiaügyi minisztérium.

Tömegesen zárhatnak be a kis benzinkutak

Nem bírják májusig a kis magyarországi benzinkutak – mondja Gépész László, az érdekképviseletüket ellátó Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) új elnöke.

Soha ennyi tisztán elektromos gépkocsi nem állt forgalomba, mint márciusban

Többszörös csúcsdöntést hozott az elmúlt hónap a hazai flotta klímabarát megújításában. Márciusban a valaha volt legtöbb tiszta és csendes gépjármű kapott zöld rendszámot – jelentette be hivatalos Facebook-oldalán az Energiaügyi Minisztérium (EM) kedden.

Most már tényleg jön a háborús infláció, az IMF is megerősítette

Most már tényleg jön a háborús infláció, az IMF is megerősítette

A közel-keleti konfliktus a Nemzetközi Valutaalap (IMF) értékelése szerint magasabb inflációt és lassabb globális növekedést fog eredményezni – közölte hétfőn Kristalina Georgieva, az IMF vezetője.

Ezt hozta a nyuszi a nyugdíjasoknak a hipermarketekben

Még egy hónapra visszatekintve is jelentős mértékben csökkent az idősek által jellemzően vásárolt élelmiszerek ára. És bár az árrésstop tavaly márciusi bevezetésének bázishatása mostanra kikerült az éves indexből, tizenkét hónap alatt is számottevő áresésről tudunk beszámolni a húsvéti hosszú hétvége előtt elkészített Mfor Nyugdíjas Árkosár áprilisi felmérésében.

Rossz hírt közölt a Magyarországon is megtelepedett kínai autógyár

Rossz hírt közölt a Magyarországon is megtelepedett kínai autógyár

Csökkentek márciusban a kínai BYD Co. és az XPeng járműeladásai az egy évvel korábbihoz képest, eközben növelte értékesítését a Li Auto és a Nio.

A világ legfinomabb városa Budapest

A világ legfinomabb városa Budapest

A legtekintélyesebb amerikai turisztikai szaklap szerint Budapest a leghitelesebb európai gasztronómiai célpont. Ez óriási (ingyenes?) hírverést teremt a magyar fővárosnak. Mivel a Travel and Leisure-t naponta milliók olvassák, óriási a pr-értéke egy ilyen megállapításnak.

A hazai cégek érzékelik az AI-ban rejlő üzleti lehetőségeket

A hazai cégek érzékelik az AI-ban rejlő üzleti lehetőségeket

A cégek fele még mindig lemaradásban van.

Bod Péter Ákos: indokolt, hogy a munkanélküliség sokéves magasságba emelkedett

Bod Péter Ákos: Indokolt, hogy a munkanélküliség sokéves magasságba emelkedett

A közgazdász szerint a repülőrajtok rendre elmaradtak.

