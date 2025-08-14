A magyar GDP-növekedés hátulról a második az Európai Unióban

Az euróövezet 1,4, az EU gazdasága 1,5 százalékkal nőtt a második negyedévben 2024 azonos időszakához mérten – közölte az Eurostat. Eközben a magyar gazdaság mindössze 0,2 százalékos növekedést produkált, ez a második leggyengébb teljesítmény az egész EU-ban az eddigi adatok szerint – írja a Népszava.

A magyar gazdaságnál lassabban csak az osztrák GDP nőtt, ott az éves változás 0,1 százalék volt – még a kormány által sokszor lesajnált német gazdaság is 0,4 százalékos bővülést tudott 2024 második negyedéhez mérten felmutatni. A régiónk sem szárnyal kifejezetten, ám a román GDP bővülése így is elérte a 2,1 százalékot, a lengyel gazdaságé pedig a 3 százalékot, Szlovákiában 0,6, Csehországban 0,4 százalékkal nőtt a GDP értéke.

Továbbra is a sor végén kullogunk

Fotó: Depositphotos

Miközben az Eurostat közlése szerint az évesített adatok alapján a magyar gazdaság sereghajtó, az előző negyedhez képest 0,4 százalékkal nőtt a GDP – ami a gazdaság lassú éledezésére utalhat.

Ez az adat már sokkal jobban fest, hiszen az EU teljes gazdasága az előző negyedhez mérten csak 0,2 százalékkal bővült és a régióban sem a legrosszabb negyedéves növekedési adat ez.

A lap hozzáteszi: a magyar gazdaság tartós növekedési válságban van, ennek okai összetettek, de ebben közrejátszik az Orbán-kormány elhibázott gazdaságpolitikája, a verseny kiiktatása, a korrupció, illetve az uniós pénzek hiánya.