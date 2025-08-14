2p
Makró Európai Unió GDP

A magyar GDP-növekedés hátulról a második az Európai Unióban

mfor.hu

Sereghajtó az EU-ban a magyar GDP-növekedés, csak egy ország áll mögöttünk.

Az euróövezet 1,4, az EU gazdasága 1,5 százalékkal nőtt a második negyedévben 2024 azonos időszakához mérten – közölte az Eurostat. Eközben a magyar gazdaság mindössze 0,2 százalékos növekedést produkált, ez a második leggyengébb teljesítmény az egész EU-ban az eddigi adatok szerint – írja a Népszava

A magyar gazdaságnál lassabban csak az osztrák GDP nőtt, ott az éves változás 0,1 százalék volt – még a kormány által sokszor lesajnált német gazdaság is 0,4 százalékos bővülést tudott 2024 második negyedéhez mérten felmutatni. A régiónk sem szárnyal kifejezetten, ám a román GDP bővülése így is elérte a 2,1 százalékot, a lengyel gazdaságé pedig a 3 százalékot, Szlovákiában 0,6, Csehországban 0,4 százalékkal nőtt a GDP értéke.

Továbbra is a sor végén kullogunk
Fotó: Depositphotos

Miközben az Eurostat közlése szerint az évesített adatok alapján a magyar gazdaság sereghajtó, az előző negyedhez képest 0,4 százalékkal nőtt a GDP – ami a gazdaság lassú éledezésére utalhat.

Ez az adat már sokkal jobban fest, hiszen az EU teljes gazdasága az előző negyedhez mérten csak 0,2 százalékkal bővült és a régióban sem a legrosszabb negyedéves növekedési adat ez.

A lap hozzáteszi: a magyar gazdaság tartós növekedési válságban van, ennek okai összetettek, de ebben közrejátszik az Orbán-kormány elhibázott gazdaságpolitikája, a verseny kiiktatása, a korrupció, illetve az uniós pénzek hiánya.

Havi alapon az idei legnagyobb mértékben esett vissza a magyar ipar teljesítménye júniusban. A főként az exportra termelő ágazatoknak nem jó hír, hogy a német ipari megrendelés-adatok messze alulmúlták a várakozásokat.

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánítja a kormány azokat a legalább 250 lakásos ingatlanfejlesztéseket, melyeknél a lakások 70 százaléka megfelel az Otthon Start program követelményeinek. Több lakás épülhet ettől? A végleges részletszabályok egyelőre nem ismertek, de a döntés mindenképpen élénkítheti az újlakás-piacot, noha az igazi hatása majd csak évek múlva érződik – olvasható az OTP Ingatlanpont friss elemzésében.

Az egy évvel ezelőttihez képest valamelyest nőtt az építőipari termelés, de az előző hónaphoz képest csökkent – a megkötött új szerződések volumene viszont nagyot emelkedett.  Az építőipar termelői árai emelkednek.

2025 júniusában az ipari termelés volumene 4,9 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A feldolgozóipari alágak többségében visszaesés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,2 százalékkal kisebb volt a 2025. májusinál.

A friss Magyar Közlönyben megjelent egy rendelet, amely szerint mostantól az adótitok felhasználására alapos ok, hogy ki kell küldeni a kormány propagandalevelét.

A vagyon a Civil Zrt.-től érkezett, amit később megvett Nyerges Zsolt.

Kiszélesítették a program kereteit.

Lényeges mértékben visszaesett az idei év első hat hónapjában Szlovákiában az édesített italok eladása és így vélhetően a fogyasztásuk is – közölte a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség az Alkoholmentes Italok és Ásványvizek Gyártói Szövetségének (AVNM) statisztikáira hivatkozva szerdán.

Nyerges Zsolt ezúttal Lévai Anikó unokaöccsével bizniszelt. Tavasz óta látványos a mozgása a céges világban.

Lapunk állandó szerzője, a volt jegybankelnök, közgazdász, egyetemi tanár 15 óra 30-tól élőben válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire.

