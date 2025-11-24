3p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Makró Gáz

A magyar gigantikus áfacsalás mögött az orosz titkosszolgálat állhat?

mfor.hu

Közel 70 milliárd forintot vihettek ki az országból azok az ismeretlen tettesek, akik tavaly jelentősen megforgatták a magyar gázpiacot. Erre egyre több bizonyíték van, ugyanis egyre több nyilatkozó is erre utal. 

„Ehhez legalább ötven, de inkább száz komoly szakértő kellett. Ez olyan, mintha egy láthatatlan nagyvállalat szívta volna ki a pénzt a magyar költségvetésből, ipari méretben, a bankok és a hatóságok szeme láttára” – ezt egy névtelenséget kérő szakértő mondta a Válaszonline-nak, akinek alapos ismeretei vannak arról az óriási áfacsalásról, amelynek elkövetésével tavaly közel 70 milliárd forinttal rövidítették meg a magyar államot. 

Erről pár hete írt a lap, de azóta számos iparági szereplővel beszéltek, és a történet ugyanabba az irányba mutat:

a magyar állam szemet hunyt egy elképesztő mértékű lopás felett, aminek fő kedvezményezettje az orosz titkosszolgálat lehetett.

„Egész Európában csinálják, figyelik a szabályozás gyengeségeit, keresik a kiskapukat. Rendkívül felkészült jogászokkal és kereskedőkkel figyelik a gázpiacot, és egyre inkább az áramét is, és esetenként óriási hasznot húznak. Ahol az orosz beszállítás a domináns, ott visszaélnek azzal a helyzettel, hogy a helyiek nem is akarnak ellenállni, mert a legális kereskedelmet érzik veszélyeztetve, ha akadályozzák őket. A lengyelek például ezt megúszták, mert már a 2010-es évektől tudatosan készültek a leválásra” – mondta az egyik forrásuk, aki a nemzetközi energiakereskedelem szakértője.

Úgy tűnik, az oroszok nyakig benne vannak
Úgy tűnik, az oroszok nyakig benne vannak
Fotó: DepositPhotos.com

Nincs közvetlen bizonyíték rá, hogy orosz szereplők állnak egy nagy európai hálózat mögött, de számos közvetett jel utal erre szerinte, és más logikus magyarázatot a jelenségre nem talált:

„Spanyolországtól Romániáig sokmillió eurót szivattyúztak ki a szabályozási hiányosságokat kihasználva. A magyarországi történet a legnagyobb műveletek közé tartozik.”

A Válaszonline azt írja, hogy a történet, mint legutóbbi cikkünk megjelenése óta megtudtak, nem a 2024-es csalássorozattal kezdődött. 2017-2018-ban egyszer már kisebb léptékben, de megcsináltak egy hasonló machinációt Magyarországon. Akkor is külföldről behozott gázzal, és akkor is elcsalták az áfát. Külföldiek által irányított kereskedők voltak akkor a főszereplők, az egyikről meg is írta a sajtó 2018-ban, hogy 12 milliárdot keresett rajta a NAV, mindhiába, mert az észt állampolgárságú tulajdonos sohasem került elő. Az ügylet haszonélvezői megúszták, ahogy az egy helyben toporgó mostani nyomozás alapján is azt lehet sejteni, hogy sohasem kerülnek elő azok, akik óriási hasznot húztak a csalásokból. 

Ennek az lett a következménye, hogy 2023-24-ben újra, ezúttal még nagyobb léptékben rabolta ki egy szervezett csoport a magyar államot. 2025-től végül bevezették a fordított áfafizetést a gáz esetében, de a szabály csak két évre vonatkozik, 2027-től elvben újra megnyílik a lehetőség hasonló csalásokra.

A kacifántos történetet érdemes végigolvasni az eredeti cikkben, amely hozzáteszi: 

Orosz háttérre elsősorban az utal, hogy a semmiből feltűnő csaló cégek képesek voltak gázt szerezni. A nemzetközi gázkereskedelem speciális szaktudást és kapcsolatrendszert igénylő feladat, és ebben a régióban nagyobb mennyiséget leginkább az oroszok lehettek képesek eladni. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ilyen olcsó is nagyon rég volt a földgáz

Ilyen olcsó is nagyon rég volt a földgáz

A béke hírére csökken az ár?

Komoly bajba kerülhetnek a magyarországi kínai üzemek

Komoly bajba kerülhetnek a magyarországi kínai üzemek

Bekeményítene az Európai Bizottság.

Hiányzik 3600 milliárd, de Nagy Mártonék szerint minden rendben

Hiányzik 3600 milliárd, de Nagy Mártonék szerint minden rendben

Többet keresett, de sokkal többet is költött a kormány.

Még valakiket sikerült magára haragítania Lázár Jánosnak

Még valakiket sikerült magára haragítania Lázár Jánosnak

Nem tetszenek az új korlátozások a fuvarozóknak.

Ne siessen tankolni, keddtől olcsóbb lehet!

Ne siessen tankolni, keddtől olcsóbb lehet!

Sok kicsi sokra megy?

Novák Katalin rekordösszeget adott az állami gondozott gyerekeknek

Novák Katalin rekordösszeggel feledtetné a kegyelmi botrányt

A volt államfő eddig sokkal jobban szétaprózta a rendelkezésére álló 73 millió forintos adománykeretet.

Nyugdíjak, segélyek – Magyarország az uniós vert mezőnyben

Nyugdíjak, segélyek – Magyarország az uniós vert mezőnyben

Alig van ország, amely kevesebbet költ szociális ellátásokra.

Izgulhatnak Nagy Mártonék, hétfőtől jönnek az új adatok

Izgulhatnak Nagy Mártonék, hétfőtől jönnek az új adatok

Ezen a héten is sok minden kiderül a magyar gazdaság állapotáról.

Magyarország még a kicsik között is törpének bizonyult

A kormányzati vízióval ellentétben az ősz elejére sem érkezett meg a várva várt fordulat a magyar gazdaságban, a repülőrajt és a fantasztikus év továbbra is várat magára. Az Európai Unió gazdasága továbbra is gyengélkedik, negyedéves alapon mindössze 0,3, de éves összevetésben is csupán 1,6 százalékos bővülést tud felmutatni. Ennél is elkeserítőbb, hogy Magyarország még ezektől a gyenge mutatóktól is elmarad.

Kamatpszichózis: ezért emelkedhet veszélyes szintre az Otthon Start törlesztője

Kamatpszichózis: ezért emelkedhet veszélyes szintre az Otthon Start törlesztője

A BiztosDöntés pénzügyi szakértője, Gergely Péter szerint a családok felpumpálhatják a hitelösszeget az Otthon Startnál, mert a 3 százalékos kamat elhiteti, hogy a magasabb terhelhetőség is biztonságosan kezelhető.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168