A magyar gigantikus áfacsalás mögött az orosz titkosszolgálat állhat?

„Ehhez legalább ötven, de inkább száz komoly szakértő kellett. Ez olyan, mintha egy láthatatlan nagyvállalat szívta volna ki a pénzt a magyar költségvetésből, ipari méretben, a bankok és a hatóságok szeme láttára” – ezt egy névtelenséget kérő szakértő mondta a Válaszonline-nak, akinek alapos ismeretei vannak arról az óriási áfacsalásról, amelynek elkövetésével tavaly közel 70 milliárd forinttal rövidítették meg a magyar államot.

Erről pár hete írt a lap, de azóta számos iparági szereplővel beszéltek, és a történet ugyanabba az irányba mutat:

a magyar állam szemet hunyt egy elképesztő mértékű lopás felett, aminek fő kedvezményezettje az orosz titkosszolgálat lehetett.

„Egész Európában csinálják, figyelik a szabályozás gyengeségeit, keresik a kiskapukat. Rendkívül felkészült jogászokkal és kereskedőkkel figyelik a gázpiacot, és egyre inkább az áramét is, és esetenként óriási hasznot húznak. Ahol az orosz beszállítás a domináns, ott visszaélnek azzal a helyzettel, hogy a helyiek nem is akarnak ellenállni, mert a legális kereskedelmet érzik veszélyeztetve, ha akadályozzák őket. A lengyelek például ezt megúszták, mert már a 2010-es évektől tudatosan készültek a leválásra” – mondta az egyik forrásuk, aki a nemzetközi energiakereskedelem szakértője.

Úgy tűnik, az oroszok nyakig benne vannak

Fotó: DepositPhotos.com

Nincs közvetlen bizonyíték rá, hogy orosz szereplők állnak egy nagy európai hálózat mögött, de számos közvetett jel utal erre szerinte, és más logikus magyarázatot a jelenségre nem talált:

„Spanyolországtól Romániáig sokmillió eurót szivattyúztak ki a szabályozási hiányosságokat kihasználva. A magyarországi történet a legnagyobb műveletek közé tartozik.”

A Válaszonline azt írja, hogy a történet, mint legutóbbi cikkünk megjelenése óta megtudtak, nem a 2024-es csalássorozattal kezdődött. 2017-2018-ban egyszer már kisebb léptékben, de megcsináltak egy hasonló machinációt Magyarországon. Akkor is külföldről behozott gázzal, és akkor is elcsalták az áfát. Külföldiek által irányított kereskedők voltak akkor a főszereplők, az egyikről meg is írta a sajtó 2018-ban, hogy 12 milliárdot keresett rajta a NAV, mindhiába, mert az észt állampolgárságú tulajdonos sohasem került elő. Az ügylet haszonélvezői megúszták, ahogy az egy helyben toporgó mostani nyomozás alapján is azt lehet sejteni, hogy sohasem kerülnek elő azok, akik óriási hasznot húztak a csalásokból.

Ennek az lett a következménye, hogy 2023-24-ben újra, ezúttal még nagyobb léptékben rabolta ki egy szervezett csoport a magyar államot. 2025-től végül bevezették a fordított áfafizetést a gáz esetében, de a szabály csak két évre vonatkozik, 2027-től elvben újra megnyílik a lehetőség hasonló csalásokra.

A kacifántos történetet érdemes végigolvasni az eredeti cikkben, amely hozzáteszi:

Orosz háttérre elsősorban az utal, hogy a semmiből feltűnő csaló cégek képesek voltak gázt szerezni. A nemzetközi gázkereskedelem speciális szaktudást és kapcsolatrendszert igénylő feladat, és ebben a régióban nagyobb mennyiséget leginkább az oroszok lehettek képesek eladni.