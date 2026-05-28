A Magyar-kormány nem örül majd ennek: rossz hír érkezett a dolgozókról

2026 áprilisában a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 619 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 216 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,5 százalék volt – közölte csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Nem izmosodtak a foglalkoztatottság számai

A 2026. február–áprilisi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 618 ezer fő volt,

mely 55 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől.

A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 18 ezerrel, 2 millió 464 ezer főre, míg a nők esetében 37 ezerrel, 2 millió 154 ezer főre mérséklődött. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 430 ezer fő dolgozott, mely 72 ezerrel kevesebb az előző év azonos időszakában mért szintnél. A közfoglalkoztatottak létszáma 68 ezer fő volt, a külföldön dolgozóké pedig 120 ezer főt tett ki.

A 15–64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta 74,7 százalékra mérséklődött. Ez az érték a férfiak esetében 78,8%-ot, a nők körében pedig 70,5 százalékot mutatott.

