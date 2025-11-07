A magyar kormány szerint a szankciók nem működnek, Trump szerint nagyon is

Az Egyesült Államok elnöke szerint javulnak az amerikai-indiai kapcsolatok, jó irányba haladnak a két ország közötti kereskedelmi tárgyalások. Donald Trump azt is hozzátette, hogy lehet, hogy jövőre ellátogat Indiába.

A Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva Trump azt mondta, hogy India „nagyobbrészt leállította az orosz olaj vásárlását”, és ha Narendra Modi miniszterelnök meghívná, 2026-ban megtörténhetne az elnöki vizit – számol be róla a CNBC. A magyar kormány amerikai szankciókkal kapcsolatos álláspontját nemrég Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető minisztertől kérdeztük meg a Kormányinfón.

Trump felidézte utolsó indiai látogatásának emlékeit, és Modit „barátjának” és „nagyszerű embernek” nevezte.

Az elmúlt hónapokban az India és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok feszültté váltak, szakértők szerint a két vezető közötti „hiányzó kémia” miatt meggyengült a kétoldalú viszony.

A magas vámok, a 100 000 dolláros H1B vízumdíj, valamint Trump többszöri állítása, hogy ő közvetített a tűzszünetben India és Pakisztán között, továbbá India orosz kőolajvásárlásai mind hozzájárultak a két ország kapcsolatainak romlásához az utóbbi hónapokban – állítják elemzők.

Jelenleg India 50 százalékos vámtételekkel szembesül az amerikai piacokon, ami még a Kínára kivetett 47 százalékos vámnál is magasabb.

„Az Újdelhi és Washington közötti tárgyalások folytatódnak, és mindkét fél optimistán tekint egy kereskedelmi megállapodás elé, amely akár az év végéig vagy néhány héten belül megszülethet” – mondta Alexandra Hermann, az Oxford Economics délkelet-ázsiai kutatási vezetője.

Hermann szerint az indiai árukra kivetett vámok 50 százalékról 20 százalékra csökkenhetnek, ami Indiát olyan ázsiai versenytársakkal hozná azonos szintre, mint Vietnam, Thaiföld vagy a Fülöp-szigetek.

Donald Trump és Narendra Modi a Fehér Házban, 2025. február 13-án

Fotó: CNBC Jim Watson | AFP | Getty Images

Hozzátette, hogy az alapvám valószínűleg nem csökken a Japánra és Dél-Koreára érvényes 15 százalékos szintre, mivel továbbra is vannak vitás kérdések az orosz olajvásárlások, a mezőgazdasági import és az amerikai beruházások korlátozott vállalása körül.

Az Egyesült Államok múlt hónapban szankciókat vezetett be az orosz olajipari óriások, a Rosznyeft és a Lukoil ellen, amelyek november 21-én lépnek életbe. Ennek hatására az indiai és kínai finomítók csökkenteni kezdték az orosz olajimportot.

A Reuters csütörtöki jelentése szerint az orosz kőolaj egy éve nem látott mértékű diszkonttal forog Ázsiában, mivel a nagy indiai és kínai finomítók visszafogják vásárlásaikat.

India Kőolaj- és Földgázügyi Minisztériuma nem reagált azonnal a CNBC kérdésére az orosz olajimport csökkentésével kapcsolatban.

„Hosszú távon teljesen megszüntetni az orosz olajimportot nem reális cél India számára” – mondta korábban Prateek Pandey, a Rystad Energy ázsiai- és csendes-óceáni olaj- és gázipari kutatási vezetője.