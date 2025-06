A magyar McDonald’s is milliárdokat termelt a NER-nek

A profit is tovább nőtt, 6,2 milliárdról 8,7 milliárdra – ebből 4,1 milliárd forintot osztalék formájában kivett a tulajdonos. A másik felét az eredménytartalékba helyezte. Scheer Sándor 2019-ben vásárolta fel a magyar McDonald’s-hálózat mögötti céget. Ő az 1995-ben alapított Market Építő Zrt.-nek kezdettől az első embere, Garancsi István mellett 49 százalékos tulajdonrésze van benne.

A leadott beszámolója szerint a magyar McDonald’s-hálózat mögött álló Progress Étteremhálózat Kft. 104,8 milliárdos forgalmat ért el 2024-ben. Ez azt jelenti, hogy töretlenül növekedik a cég. 2023-ban is rekorddal zártak, akkor 91 milliárd forintos forgalommal, ezt tudták most több mint 13 milliárddal növelni. A forgalomból az egy évvel korábbi 9,9 milliárd után tavaly már 12,4 milliárd forint jött franchise-díjból, a többi a saját éttermek bevétele.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!