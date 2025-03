A Magyar Péter által leleplezett fideszes milliárdos szakított a hasznavehetetlen cégével

Csaknem 20 év után kiszállt a Damit Informatikai Kft.-ből Vertán György IT-milliárdos vállalkozó az Opten nyilvános adatai szerint. A szegedi cégben 19 százalékos részesedése volt, de március 4-én megszűnt a tagsága a társaságban. Nem egyedül döntött így, két másik tulajdonostársa is ezt tette, így az eddig 51 százalékos többséggel rendelkező Dorn András vezérigazgató egyedüli tulajdonos lett. A Damit Kft.-ből még 2022-ben kivált DAM Invisible Technology Zrt.-ben Vertán György és társai azonban változatlanul tulajdonosok maradnak.

Vertán György nevével tavaly novemberben sokan először találkozhattak. A Tisza Párt elnöke rendkívüli sajtótájékoztatón – elébe menve az eseményeknek – arról beszélt, hogy a propaganda mindenféle eszközzel igyekszik lejáratni. „Eddig két, hozzám közel álló hölggyel készített lejárató videókat a Fidesz lejárató médiája, most őket Vertán György személye köti össze, aki Kubatov Gábor intéző embere” – mondta Magyar, aki szerint mindkét, általa korábban ismert nő Vertán Györgytől kap „havi apanázst”, Vogel Evelinnek pedig egy lakást is biztosított Vertán egyik cége az Alkotmány utca 10. szám alatt. A 444-nek a szomszédok azt állították: Vogel valóban ott él, a lakáshoz tartozó postaládára pedig Vertán cégének nevét írták ki. Varga Judit is megerősítette: tavaly szeptember 1-je óta részmunkaidőben nemzetközi üzletfejlesztési tanácsadóként dolgozik a Tigra Kft.-nél, Vertán György cégénél.

Dorn Andrást arról kérdeztük, hogy az eddigi tulajdonostársai miért döntöttek úgy, hogy eladják részesedésüket, illetve ő miért döntött úgy, hogy kivásárolja őket.

„A Damit Kft. idén ünnepli 20. születésnapját, de már mint DAM Invisible Technology Zrt. Részvénytársaságunk 2022-ben kiválással jött létre azzal a céllal, hogy Magyarországon a KKV IT szektorban (kvázi) egyedüliként egy olyan részvényesi programot hozzon létre, ahol minden munkavállalónk részvénytulajdonos. A Kft. és a Zrt. tulajdonosai azonos arányok mellett megmaradtak, amíg a munkatársaink pluszban olyan részvényekkel lettek gazdagabbak, amelyek osztalékelsőbbségiek és a törzsrészvényesi tulajdonosokat megelőzve a Részvénytársaság mindenkori osztalékának 30 százalékát kapják. A kiváláskor a Kft.-ben 1-2 szerződés maradt csak, az átcedált szerződéseket a részvénytársasággal maximálisan teljesítjük”

– válaszolta Dorn András. A vezérigazgató hozzátette: az elmúlt években a Kft.-ben megmaradt szerződések lejártak, emiatt az a kisebbségi tulajdonosok számára elértéktelenedett, így közösen arra az elhatározásra jutottak, hogy egyedüliként ő marad tulajdonos.

A Damit és a belőle kivált DAM Zrt. is alapvetően informatikai rendszereket tervez, épít, fejleszt és üzemeltet. A Damit stabilan nyereséges, a legjobb éve 2021 volt, amikor a 2 milliárd forintos forgalmat is elérték, de azért 2023-ban is 725 millió forint árbevételt könyvelhettek el, amiből 66 millió forint profit született. A DAM Zrt. már nagyobb: 2023-ban 2,2 milliárd forint bevételük volt, amiből közel 266 millió forint nyereség realizálódott. Az új részvénytársaságban Vertán Györgynek 14,2 százalékos tulajdona van a 2023-as beszámolójuk szerint, amit 2024 május 31-én adtak le.

Kicsoda Vertán György?

Ezzel a kérdéssel sok cikk foglalkozott tavaly novemberben, amikor kiderült, hogy Varga Judit, a kegyelmi ügy miatt lemondott igazságügyi miniszter és Magyar Péter volt felesége az ő cégénél kapott munkát. A K-Monitor leírása szerint informatikai vállalkozó, a Tigra Kft. és a Damit Informatika Kft. ügyvezetője. Cégei rendszeresen dolgoznak állami szerveknek (például a Nemzeti Választási Irodának), a Fidesz parlamenti frakciójának, illetve a pártnak. Cégei az FTC kiemelt szponzorai, az üzletember jó kapcsolatot ápol Kubatov Gáborral, a Fidesz pártigazgatójával. A hvg.hu szerint emlékezetes továbbá, hogy a Vertán György két cége, a Tigra és a Damit Informatikai Kft. készítette a fideszes Deutsch Tamás-féle, az internetről szóló nemzeti konzultáció honlapját is. Damit nevű cége 2014 óta dolgozik a Fidesznek, a 444 szerint ők csinálták a Fidesz.hu-t.