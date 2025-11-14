1p
Makró Infláció

A magyar szemnek hihetetlen, ami Franciaországban történt

mfor.hu

Kis túlzással lassan a dezinflációval küzd Franciaország.

Franciaországban 0,9 százalékra lassult az éves infláció októberben a szeptemberi 1,2 százalékról – közölte a statisztikai hivatal, az Insee végleges adatként pénteken.

Októberben a fogyasztói árak 0,1 százalékkal emelkedtek szeptemberhez képest, amikor 1 százalékos csökkenést mértek.

Insee az éves szintű infláció lassulását az energiaárak csökkenésének gyorsulásával, illetve az élelmiszerárak lassuló emelkedésével magyarázta.

Októberben az élelmiszerárak éves növekedése 1,3 százalékra lassult a szeptemberi 1,7 százalékról. Az energiaárak csökkenése éves összevetésben 5,6 százalékra gyorsult az előző havi 4,4 százalékról. Az ipari termékek árai 0,5 százalékkal estek a szeptemberi 0,4 százalékos csökkenés után. A szolgáltatások áremelkedése 2,4 százalék volt, ami megegyezett a szeptemberivel.

Az uniós összehasonlítási célokra kalkulált harmonizált fogyasztói áremelkedés (HICP) havi 0,1 százalék volt októberben a szeptemberi 1,1 százalék csökkenést követően. Éves szinten 0,8 százalékos növekedést mértek a szeptemberi 1,1 százalékos emelkedés után.

