A magyar Tesco követi a Lidl lépését

A Tesco mostani lépését megelőzően a Lidl is lejjebb vitte a tojásárakat. Utóbbi boltlánc január végén közölte, hogy átlagosan közel 5 százalékkal csökkenti a magyar Lidl a tojás árát. A legnépszerűbb 30-as kiszerelésű tojás ára 6,9 százalékkal, a 10 darabos S-es méretű tojás ára 4,9 százalékkal csökken, de például az extra sárga L-es tojásért is 6,7 százalékkal kell kevesebbet fizetni, Az árcsökkenés a 30-as kiszerelés esetében meghaladja a 160 forintot.

A boltlánc az MTI beszámolója szerint a korábbi beszerzésiár-emeléseket csak részben érvényesítette a fogyasztói árakban, most pedig az előzetes terveivel összhangban nagyfokú árcsökkentést hajtott végre. Habár a tojás beszerzési ára a tavalyi növekedést követően pár hete mérséklődni kezdett, az áruházlánc a csökkenés mértékének többszörösét adja át árcsökkentésként a vásárlóknak, és az eltérés akár hatszoros vagy hétszeres is lehet.

A Tesco hétféle sajátmárkás tojás árát jelentősen, legalább 4,3 százalékkal, egyes termékek esetében pedig több mint 10 százalékkal csökkentette. Február 13-tól többféle különböző márkájú tej is a korábbi árhoz képest jóval olcsóbban érhető el, az egyliteres kiszerelésű dobozos tej árcsökkentésének mértéke 12,5-5,3 százalék között változik.

Jelentősen csökkentette számos tej és tojás árát a Tesco: az áruházlánc üzleteiben és online felületén 12 féle UHT és ELS tej és 7 féle sajátmárkás tojás kapható, előbbiek esetében akár 8, utóbbiak esetében akár 10 százalékos árcsökkentést is tapasztalhatnak a vásárlók.

