A Matolcsy-klán tagja új ingatlanos céget gründolt

Mozgalmas napjai vannak Száraz Istvánnak. A Matolcsy György volt jegybankelnök fiának a baráti körébe tartozó fiatal üzletember – akinek neve a Magyar Nemzeti Bank (MNB) körüli botrány kapcsán is felbukkan – új céget gründolt. A kezdőneve után elkeresztelt Dry-cégcsoport bővült: az Opten nyilvános adatbázisa szerint március 18-án jegyezték be a Dry Comfort Kft.-t, amely több lépcsőben köthető a milliárdoshoz. A Dry Comfort Kft. tulajdonosa a Dry Hospitality Kft., ennek többségi tulajdonosa a Dry Estate Kft., és ennek tulajdonosa Száraz István.

Az új társaság bázisa a több Száraz-érdekeltség székhelyéül szolgáló Lövőház utca 39. és a főtevékenysége:

saját tulajdonú ingatlan adásvétele.

Ez annak ismeretében nem meglepő, hogy a 24.hu február végén számolt be arról, Száraz 450 millió forintért árulja a balatonakarattyai Pine Weekendhouse nevű panzióját is, mely kialakítására 2019-ben 42 millió forint állami támogatást kapott. Száraz neve akkor bukkant fel a jegybank körüli botrányban, amikor a jegybank Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványának vagyonát forgató alapkezelőt egy olyan cégcsoportba próbálták áthelyezni, amelyet a távozó MNB-elnök fiához, Matolcsy Ádámhoz köt az üzleti világ.

Száraz István Londonban él

Fotó: M2

A Telex összefoglalója szerint az utolsó vagyonkimentési kísérlet úgy zajlott, hogy az alapítvány vagyona felett rendelkező központi cég, az Optima Zrt. átadta a saját, hasonló nevű befektetési alapkezelőjét a Közép-Európai III. Magántőkealapnak, amelyet a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. menedzsel. A Quartz a Matolcsy Ádámmal szoros üzleti kapcsolatban álló Száraz Istváné, és ingatlanalapok kezelésére specializálódott. Vagyis a jegybanki alapítvány papíron félezer milliárdos, közpénznek számító javainak alapkezelőjét egy külső, a Matolcsy családhoz közeli alapkezelő fennhatósága alá helyezték. Ám jött Varga Mihály, az MNB új elnöke, és közbelépett.

Azt pedig a Válasz Online írta meg, hogy Száraz István eladta azt a cégét, amely a Culinaris nevű bolthálózatot is ellátja, vagyis a Culinaris Wholesale Kft.-t. Az első Culinaris kisbolt 2003-ban nyílt, ez volt az egyik első „prémium kategóriás delikát bolt”, ahogy a sajtó nevezte, azaz jó minőségű és Magyarországon különlegesnek számító élelmiszereket és italokat forgalmazott. A vevő nem ismert. A Válasz Online megemlíti: azt nem lehet tudni, hogy az új tulajdonos a boltokat is átveszi. Ha nem venné át, akkor a lap szerint át kell alakítani a mostani cégstruktúrát, mert a kisboltokat működtető Culinaris Retail Kft. tulajdonosa a nagykereskedő Culinaris Wholesale Kft., azt pedig a Dry Import Kft. birtokolja, vagyis a mostani állás szerint a nagykerrel menniük kellene a kiskereskedéseknek is.

A Válasz Online szerint azért érdekes, hogy éppen most ad túl vállalkozásán Száraz István, mert egyértelműen ahhoz a – ahogy fogalmaztak – Matolcsy-klánhoz köthető, amely ellen a minap indult nyomozás a nemzeti bank alapítványi pénzeinek eltüntetése miatt. Ezt a lap menekülésnek nevezi, ugyanakkor a Dry Comfort Kft. megalapítása ennek inkább ellentmondani látszik.

Száraz István és Matolcsy Ádám közeli viszonyára jellemző, hogy előbbi vásárolta meg az Origo hírportált, majd adta tovább a jegybankelnök fiának – aki aztán a kormánypárti KESMA médialapítványnak ajándékozta azt.