Négyből három magyar szívesen látna szélerőművet a lakhelyén

A kancelláriaminiszter szerint „egy mégoly jó programot is lehet tökéletesebbé tenni”.

A Mol résztulajdonában álló Rossi Biofuel Zrt. évi 200 ezer tonna bioüzemanyag előállítására képes, a vállalat szarvasi biogáz üzeme pedig két kisvárosnak elegendő elektromos energiát termel meg, szintén megújuló forrásból. A Mol vezető szerepre készül a régiós biometán-előállításban, de geotermikus kutatásokat és kísérleti lítiumtermelési projekteket is elindított a közelmúltban – olvasható a közleményben.

A vállalatcsoport aktív a megújulóenergia-termelésben is. A Tiszaújvárosban épülő új, 48 MW teljesítményű naperőmű annyi áramot termel majd, amely elegendő lehet mintegy 28 ezer átlagos Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei háztartás éves áramellátásához. A napelempark mellett egy 40 MWh energiatárolási kapacitású villamosenergia-tároló rendszer is létesül.

A geotermikus energia, illetve e téren Magyarország kedvező adottságainak az ismertsége kétharmados. Közel 90 százalék látná szívesen a jövő energiaellátásának egyik kulcsszereplőjeként a föld hőjéből nyert energiát, és 85 százalék új geotermikus erőművek építését is támogatná. A válaszadók 84 százaléka a lakóhelyén is igénybe venné, ha lenne rá mód, de többségük csak akkor, ha olcsóbb lenne a jelenlegi fűtési módnál.

A megújuló forrásból származó áramért a válaszadók csaknem 40 százaléka hajlandó lenne magasabb árat fizetni, ezen belül a többség legfeljebb 10 százalékos ártöbbletet vállalna be. A megújuló forrásból származó üzemanyagokért minden harmadik megkérdezett hajlandó lenne többet fizetni, bár legfeljebb 10 százalékkal többet. Elsősorban a diákok és a magasabb iskolai végzettségűek körében jellemző ez az álláspont.

Az összefoglaló szerint a klímaproblémára is rákérdező felmérés alapján a teljes népesség 70 százaléka érzi úgy, hogy a klímaváltozás jelentősen, vagy valamilyen mértékben hatással van a mindennapi életére. Minél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik valaki, illetve minél nagyobb településen él, annál valószínűbb, hogy érzékel ilyen hatást.

