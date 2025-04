A Mercedes nem válaszol az Orbán Viktorral kapcsolatos kérdésekre, miközben Kecskeméten terjeszkedik

A szerző végül arra hívja fel a figyelmet, hogy a jelenlegi kihívások idején is érdemes lenne újragondolni az alapértékeket és a vállalati felelősség kérdését. „A jelenlegi helyzet talán nem kedvez az elvi alapvetések átgondolásának – de szükség lenne rá.”

„Hogy maguk az érintettek sem érzik teljesen komfortosan magukat ezekkel az üzletekkel, az abból is látszik, milyen titokban akarta kezelni a Mercedes vezérigazgatója, Ola Källenius a legutóbbi látogatását Orbánnál.”

A cikk külön is kitér arra, hogy Magyarország alacsony költségekkel vonzza a beruházásokat. Példaként említi, hogy a Bosch bezárja a Leinfeldenben működő gyáregységét, és a termelést – részben – Magyarországra helyezi át, miközben a Mercedes németországi kapacitásokat csoportosít át Kecskemétre. Schmidt megjegyzi: a cégek ugyan élnek az uniós szabad mozgás lehetőségével, de láthatóan maguk is érzik ezeknek az üzleteknek a kényes természetét.

„A világkereskedelem felfordulásának árnyékában fokozódik a verseny a munkahelyekért és a jólétért. A Washingtonnal és Pekinggel kapcsolatos aggodalmak azonban nem homályosíthatják el annak felismerését, hogy jelenleg Európában is azok látszanak hasznot húzni, akik a legkevésbé törődnek a demokratikus szabályokkal.”

A lapban később véleménycikk is megjelent, mely középpontjában a Mercedes és a Bosch magyarországi terjeszkedése áll. A szerző, Matthias Schmidt arra figyelmeztet: miközben a német ipar vezetői új piacokat keresnek a világ feszültségekkel teli térségeiben, egyre gyakrabban kötnek üzleteket olyan kormányokkal, amelyek nyíltan figyelmen kívül hagyják a demokratikus szabályokat. „Jó lehetőségeket felismerni és kihasználni: ez a vállalkozói szellem megvalósulása. Ez az opportunizmus jó oldala. A rossz oldala akkor mutatkozik meg, amikor ezért túl könnyen háttérbe szorulnak a saját értékek” – fogalmaz a szerző.

A találkozókról kizárólag a magyar fél számol be, a német autógyártó sem előzetesen, sem utólag nem ad ki hivatalos tájékoztatást. Így volt ez akkor is, amikor március közepén Orbán Viktor Källeniusszal együtt pózolt a magyar zászlók előtt – mindketten azonos öltözetben –, vagy amikor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán tett közzé egy képet a Mercedes vezérigazgatójával, a cég lobbiügyekért felelős vezetőjével és Orbánnal közösen.

