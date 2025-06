A minisztérium büszke a magyar üzemanyagárakra – de joggal?

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Lapunk a témával foglalkozó rovata, a hetente jelenkező Mfor Üzemanyagár-figyelő szerint azonban régiós összehasonlításban nem ennyire kedvező a kép , ugyanis Bulgáriában, Lengyelországban, Csehországban, Romániában és Szlovákiában is olcsóbban lehetett 95-ös benzint tankolni a héten, mint Magyarországon. Drágábban viszont csak három országban: Horvátországban, Ausztriában és Szlovákiában.

- írják, majd azt ígérik, hogy a kormány „folyamatosan nyomon követi a nemzetközi piaci folyamatokat, és szükség esetén további intézkedéseket is kész meghozni a családok és a gazdaság védelme érdekében. A cél változatlan: a magyar lakosság a szomszédos országokhoz képest is kedvező feltételek mellett juthasson üzemanyaghoz.”

„A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a hazai üzemanyagárak májusban is kedvezően alakultak a szomszédos országokban tapasztalható átlagárakhoz viszonyítva. A dízelüzemanyag havi átlagára Magyarországon 584 forint volt, amely 4 forinttal volt olcsóbb, mint a szomszédos országok 588 forintos átlagértéke. A 95-ös oktánszámú benzin átlagára 584 forint volt, ami 5 forinttal kedvezőbb, mint a szomszédos országok 589 forintos átlagértéke”

Alatta vannak a magyar árak a környező országok átlagának, de így is jóval több országban lehet olcsóbban tankolni, mint ahányban drágábban.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!