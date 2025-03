A mobil- és internetdíjakba is beavatkozhat a kormány

A 24.hu hívta fel a figyelmet, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter legújabb videóüzenetében ismét bírálta a banki díjak emelését, amelyek szerinte nem indokoltak a KSH adatai alapján. A miniszter korábban arra is utalt, hogy akár ársapka alkalmazására is sor kerülhet a banki szolgáltatásoknál, ha azzal mérsékelhetők az emelkedések.

A portál megkeresésére a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közölte: a kormány célja továbbra is a lakossági terhek csökkentése. Mint írták, az elmúlt hónapokban több intézkedést is bevezettek, hogy a családok számára megfizethetőbbé váljanak az alapvető termékek és szolgáltatások, és ez alól a pénzügyi szektor sem lehet kivétel.

A minisztérium szerint a banki szolgáltatásoknál – különösen a folyószámlavezetési, készpénzfelvételi és átutalási díjaknál – olyan mértékű áremelések történtek, amelyek „messze meghaladták” az inflációt és a tranzakciós illeték változását. Az adatok szerint februárban a pénzügyi szolgáltatások díjai éves szinten 13 százalékkal, a készpénzfelvétel 15 százalékkal, a folyószámlavezetés pedig 26 százalékkal emelkedett, amit a minisztérium indokolatlannak és aránytalannak tart.

A tárca tájékoztatása szerint a kormány egyeztetéseket folytat a Bankszövetséggel, hogy a díjemelések indokolt szintre térjenek vissza. Első lépésként önkéntes árkorlátozást kértek a bankoktól, valamint nyugdíjasoknak és családoknak szóló speciális számlacsomagokat javasoltak. Az eddigi ajánlatokat azonban nem találták kielégítőnek, így a tárgyalások folytatódnak.

A minisztérium arról is beszámolt, hogy a telefon- és internetszolgáltatások díjai is jelentősen emelkedtek az elmúlt évben. A kormány figyelemmel kíséri az árak alakulását, és kész beavatkozni ezekben az ágazatokban is, ha szükséges.