A Mol is bejelentette, hogy működik a Barátság

A Mol Csoport a mai napon (április 23-án) kőolajat vett át a fényeslitkei és a budkovcei szivattyúállomásokon. A Barátság vezetékrendszeren keresztül történő kőolajszállítás ezáltal közel három hónapos szünet után Magyarországra és Szlovákiába is újraindult – közölte a társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Röviddel a Mol bejelentése előtt egyébként már megérkezett a szlovák oldalról is a jelzés, hogy újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken Szlovákia felé.

Közben Csehország is bejelentette, hogy fontolgatja a Slovnaftból származó üzemanyag-import növelését, miután egy támadást követően Oroszország leállította a kazah olaj tranzitját a Barátság vezeték északi ágán Németország felé – számol be róla a Portfolio.

A portál hozzáteszi, hogy 2025-ben a Barátság vezeték déli ágán Szlovákia felé 4,9 millió tonna, Magyarország felé 4,35 millió tonna kőolaj érkezett. Ez havi átlagban kb. 408 ezer tonna Szlovákia, illetve kb. 363 ezer tonna Magyarország felé irányuló szállítást jelentett. A két ország együtt így 9,25 millió tonnát kapott 2025-ben, ami átlagosan nagyjából 771 ezer tonna havonta.

A most bejelentett, „hónap végéig 119 ezer tonna nyersolajat” felszorozva havi mennyiségre nagyjából 454 ezer tonna jön ki a szlovák irányba (a maival együtt 8 nap van még áprilisból), ami azt jelenti, hogy

a termelés felfuttatása a maximális kapacitásra várhatóan nagyon gyorsan meg fog történni.

Fontos tudni, hogy szakértők szerint a Barátság olajvezeték újraindítása elsősorban a Mol szlovákiai finomítójának, a Slovnaftnak a teljes üzemre állításán keresztül javíthatja Magyarország üzemanyag-ellátását, mivel a magyar olajcég jelentős mennyiségű dízelt importál ebből a finomítóból.

Ez többek között azért van így, mert a Mol hazai, százhalombattai finomítója a Barátság-vezeték kiesésétől függetlenül, már a vezeték leállását megelőzően csökkentett kapacitáskihasználtság mellett működött (50-70 százalék), elsősorban azért, mert tavaly októberben leégett egy fontos desztilláló üzem a finomítón belül (AV3-as egység); ezért bár itt is várható némi kapacitáskihasználtság-növekedés, de nem annyira látványosan, mint a Slovnaftnál.