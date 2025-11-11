A Mol is besegített a kormánynak: csettinthetnek Nagy Mártonék

Honnan kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra?

Mit okoznak a kedvezményes hitelek?

Lesz ítélet az MNB-botrányban a választásokig?

Online Klasszis Klub élőben Simor Andrással!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi jegybankelnököt!

2025. november 12. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!