A Mol Szerbiára, mi a kutakra kacsinthatunk rá

A héten szerdán már a benzin nagykereskedelmi ára is csökken bruttó 2 forinttal, a gázolaj beszerzési ára pedig szintén kevesebb lesz bruttó 2 forinttal a hét közepén – közölte a holtankoljak.hu.

2025.12.02-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk még a magyar kutakon:

95-ös benzin: 572 Ft/liter

Gázolaj: 582 Ft/liter

Az egyes töltőállomások árai között nagy eltérések lehetnek. A benzin esetében a legalacsonyabb ár 545 forint literenként, míg a legmagasabb 631 forint. A dízelnél ugyanez a két érték 548 és 676 forint.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>