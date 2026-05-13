3p

Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Online Klasszis Klub élőben Szalay-Berzeviczy Attilával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, a BÉT korábbi elnökét!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Makró Mol Olaj Üzemanyagok

A Mol szerint semmi ok a pánikra, lesz elég üzemanyag

mfor.hu

Saját termelésből ellátják partnereiket. De milyen áron?

A kisbenzinkutak kimerülésétől tartva üzemanygellátási nehézségeket vetítenek előre a független benzinkutasok és azonnali intézkedéseket sürgetnek, ha a héten kialakul az a helyzet, hogy árrés nélkül kell értékesíteniük a dízel üzemanyagot; a Mol ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az ellátás nincs veszélyben, a vállalat minden partnerét kiszolgálja.

Lapunk kedden írta meg a Mol a kisebb benzinkutak tulajdonosainak küldött levele alapján, hogy csütörtöktől már csak hatósági áron kaphatnak üzemanyagot, amelyet aztán nagyobb részt ugyanazon az áron is kell továbbértékesíteniük a védett áron tankolóknak.

Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke az Mfornak elmondta: a dízel mellett a stratégiai tartalékból származó benzin is fogytán van. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az árrés nélküli értékesítés mellett a benzinkutaknak kiskereskedelmi adót is kell fizetni a béreken, a járulékokon és a fenntartási költségeken felül. 

Gépész László rámutatott: emiatt a független benzinkutak a saját készleteik végeztével korlátozhatják az értékesítést, erre már most is lehet példákat találni az ország számos részéből. A másik megoldás az lehet, hogy folytatják az értékesítést, de bezárnak, amint kimerülnek a tartalékaik – jelezte.

Az elnök szerint valószínűleg ezt az utóbbi eljárást választják majd többen, de a vége az lesz, hogy a kereslet megugrása miatt egyre többen csukják be a benzinkútjaikat rövid időn belül. Hangoztatta: azonnali intézkedésekre van szükség, mert a 2022-eshez hasonló országos benzinválság alakulhat ki.

A Molnál az MTI megkeresésére megerősítették, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása stabil, van üzemanyag – dízel és benzin egyaránt. Ami szerdán éjfélig elfogyhat, az a Mol számára az állami stratégiai dízel-készletből biztosított mennyiség, de a Mol saját termelésből továbbra is ellátja partnereit, és biztosítja, hogy az üzemanyagellátás folyamatos legyen az országban.

Az FBSZ az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében arról írt, hogy a szektor működése fenntarthatatlanná vált, az évi 400 milliárd forint adóbevételt generáló független kutak veszteséget finanszíroznak, miközben a beígért támogatások nem érkeztek meg. Az érdekképviselet sürgeti a szakmai egyeztetést és a piaci torzulásokat okozó átmeneti szabályozás mielőbbi lezárását a ellátásbiztonság és a tisztességes piaci verseny megőrzése érdekében.

(via MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Nehéz lesz egyensúlyozni a súlyos költségvetési hiány és választási ígéretek között

Nehéz lesz egyensúlyozni a súlyos költségvetési hiány és a választási ígéretek között

Magyarország új pénzügyminisztere komoly kihívásokkal néz szembe, miután a távozó kormány jelentős költségvetési hiányt hagyott maga után. A választási kampány során tett ígéretek többsége ráadásul további pénzügyi forrásokat igényel, így a feladat kettős: kezelni a hiányt, miközben teljesíteni kell a társadalom elvárásait is. Kármán András már jelezte, hogy az idei évben pótköltségvetésre lesz szükség. A miniszter előzetes bizottsági meghallgatása igen biztató volt, kérdés, hogyan megy majd az elvek átültetése a gyakorlatba.

Adócsökkentést ígér a Tisza-kormány, de mennyivel nőhet a fizetés?

A frissen kinevezett pénzügyminiszter, Kármán András keddi miniszteri meghallgatásán bejelentést tett a személyi jövedelemadó csökkentéséről, de ezt csak 2027-től léptetnék érvénybe.

Ismét levelet írt a Mol a kis benzinkutaknak: megtudtuk, mikor fogy el a tartalék dízel

Két nap múlva elfogy a dízeltartalék: megszereztük a Mol levelét

Hatósági áron szolgálja ki a Mol a dízelt vásárló kiskereskedőket csütörtöktől, akiknek ugyanazon az áron kell továbbadniuk az üzemanyagot. Az árrés nélküli értékesítés szinte garantálja a veszteséges működést a kisebb benzinkutakon, kérdés, mennyien vállalják be és meddig.

Sehol sincs a magyar termelékenység Európához mérten

Sehol sincs a magyar termelékenység Európához mérten

A magyar gazdaság termelékenysége akkor zárkózhat föl az európai szintre, ha tartósan magas növekedési ütemet ér el, a széles körű felzárkózás az elmúlt másfél évtizedben annak ellenére sem sikerült, hogy a gazdasági teljesítmény több ágazatban is javult – állapította meg a GKI Gazdaságkutató Zrt. MTI-hez eljutatott elemzésében.

Ide süssön: örömteli nagy ármozgás az üzemanyagoktól

Ide süssön: örömteli nagy ármozgás az üzemanyagoktól

Kedttől él a változás. Nem egy elaprózott mérséklődésről van szó.

Meghallgatták Kapitány Istvánt – ismerje meg a Tisza gazdaságpolitikusának terveit

Meghallgatták Kapitány Istvánt – ismerje meg a Tisza gazdaságpolitikusának terveit

Az április 12-ei választásokon elsöprő fölénnyel győzött Tisza Párt által gazdasági és energetikai miniszternek jelölt Kapitány Istvánt a Gazdasági és Energetikai Bizottság előtt tartott parlamenti meghallgatásán az orosz energiáról és a védett árakról is kérdezték.

Budapesten jobban bezuhant a turizmus, mint a régiós fővárosokban

Budapesten jobban bezuhant a turizmus, mint a régiós fővárosokban

A Szállodaszövetség jelentése szerint a régiós versenyben a középmezőnyből az utolsó helyre esett vissza a magyar főváros több mutatóban is.

Tényleg feltámadt a magyar ipar? Fontos adatok jönnek a héten

Tényleg feltámadt a magyar ipar? Fontos adatok jönnek a héten

Jövő héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az ipari termelésről és az építőiparról közli a legfrissebb statisztikai adatokat.

Mit hagytak az államkasszában? Pótköltségvetést kénytelen készíteni az új kormány

Felelőtlenül gazdálkodott a közpénzekkel az előző kormány, ezért nehéz a helyzet Kármán András szerint.

Mi lesz ennek a vége? Őrületes hullámvasúton az üzemanyagárak

Mi lesz ennek a vége? Őrületes hullámvasúton az üzemanyagárak

Nagyon hektikussá vált az elmúlt napokban az olaj tőzsdei jegyzése, ráadásul az árakat nem is a fundamentumok, sokkal inkább az aktuális hírek és pletykák mozgatják. Mint az Mfor Üzemanyagár-figyelő aktuális elemzéséből kiderül, az olajpiac mozgását az üzemanyagárak is követik, még ha a piaci árakkal a hazai autósoknak nem is kell szembesülniük.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak


MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG