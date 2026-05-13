A Mol szerint semmi ok a pánikra, lesz elég üzemanyag

A kisbenzinkutak kimerülésétől tartva üzemanygellátási nehézségeket vetítenek előre a független benzinkutasok és azonnali intézkedéseket sürgetnek, ha a héten kialakul az a helyzet, hogy árrés nélkül kell értékesíteniük a dízel üzemanyagot; a Mol ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az ellátás nincs veszélyben, a vállalat minden partnerét kiszolgálja.

Lapunk kedden írta meg a Mol a kisebb benzinkutak tulajdonosainak küldött levele alapján, hogy csütörtöktől már csak hatósági áron kaphatnak üzemanyagot, amelyet aztán nagyobb részt ugyanazon az áron is kell továbbértékesíteniük a védett áron tankolóknak.

Kapcsolódó cikk Két nap múlva elfogy a dízeltartalék: megszereztük a Mol levelét Árrésstop jön, de nem úgy, mint a boltokban.

Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke az Mfornak elmondta: a dízel mellett a stratégiai tartalékból származó benzin is fogytán van. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az árrés nélküli értékesítés mellett a benzinkutaknak kiskereskedelmi adót is kell fizetni a béreken, a járulékokon és a fenntartási költségeken felül.

Gépész László rámutatott: emiatt a független benzinkutak a saját készleteik végeztével korlátozhatják az értékesítést, erre már most is lehet példákat találni az ország számos részéből. A másik megoldás az lehet, hogy folytatják az értékesítést, de bezárnak, amint kimerülnek a tartalékaik – jelezte.

Az elnök szerint valószínűleg ezt az utóbbi eljárást választják majd többen, de a vége az lesz, hogy a kereslet megugrása miatt egyre többen csukják be a benzinkútjaikat rövid időn belül. Hangoztatta: azonnali intézkedésekre van szükség, mert a 2022-eshez hasonló országos benzinválság alakulhat ki.

A Molnál az MTI megkeresésére megerősítették, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása stabil, van üzemanyag – dízel és benzin egyaránt. Ami szerdán éjfélig elfogyhat, az a Mol számára az állami stratégiai dízel-készletből biztosított mennyiség, de a Mol saját termelésből továbbra is ellátja partnereit, és biztosítja, hogy az üzemanyagellátás folyamatos legyen az országban.

Az FBSZ az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében arról írt, hogy a szektor működése fenntarthatatlanná vált, az évi 400 milliárd forint adóbevételt generáló független kutak veszteséget finanszíroznak, miközben a beígért támogatások nem érkeztek meg. Az érdekképviselet sürgeti a szakmai egyeztetést és a piaci torzulásokat okozó átmeneti szabályozás mielőbbi lezárását a ellátásbiztonság és a tisztességes piaci verseny megőrzése érdekében.

(via MTI)