A nagy földrengés sem szült ekkora szükséget: Japán nekiesik tartalékainak

Japán hozzálátott a kőolajtartalék felszabadításához. A lépés oka az elhúzódó iráni konfliktus okozta ellátási félelmek mérséklése. Elsőként a magánkézben lévő, 15 napi felhasználást fedező tartalékot szabadítják fel, amit az egy hónapra elegendő állami tartalék megnyitása követhet.
Az Equilor hétfői hírlevele szerint összesen mintegy 80 millió hordót szabadítanak fel, ami közel kétszerese a 2011-es földrengést követően aktivizált mennyiségnek. A kormány 70-ről 55 napra csökkenti azon tartalék nagyságát, amit a kőolajfinomítóknak és kereskedő vállalatoknak kell fenntartani.
Japán kőolajtartaléka kb. 470 millió hordó, ami 254 napi felhasználást fedez.