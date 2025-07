A nagybevásárlás egyre drágább, a magyarok pedig már csak a gazdagok adományaiban bízhatnak?

Továbbra is az átlag fölötti mértékben drágulnak az élelmiszerek Magyarországon – erre jutott a Privátbankár Árkosár-felmérése júliusban. Második hónapja mutatott ki havi áremelkedést a több mint 18 éve futó sorozat, három hónap szünet után pedig újra a két számjegyű éves áremelkedés volt tapasztalható az üzletekben. Az árrésstopos termékek között van, aminek érdemben csökkent az ára tavalyhoz képest, az intézkedés összesített hatása az árszínvonalra azonban kétséges – véli a közgazdász. Továbbra is minden jel arra utal, hogy az alapfolyamatok szintjén keletkeznek az inflációs gondok, emiatt nem a kiskereskedelmi árrés szintjén lesz a megoldás sem – már az ipari termelői árak között is az élelmiszeriparnál mérhető a legnagyobb emelkedés, pedig itt még szóba sem jön a kiskervállalatok által felszámolt árrés.

Az elmúlt időszakban több hír is megjelent arról, hogy a kormányhoz közel álló gazdasági szereplőkkel szemben elvárásként fogalmazódik meg, hogy jelentősebb összegeket fordítsanak jótékonysági célokra, adakozásra. A beszélgetés második felében erről a jelenségről volt szó: az ettől várt politikai haszon egyértelmű, a gazdasági haszon pedig tényleg számottevő lehet, ha olyan, a társadalom számára fontos tevékenységeket, amelyeket az állam nem képes (megfelelő színvonalon) ellátni, gazdag vállalkozók vagy eredményes vállalatok kezdenek nagyobb arányban finanszírozni. Ezt többféleképpen is motiválhatná a kormány: akár adókedvezmények, akár közbeszerzéseken vagy más állami pályázatokon biztosított előnyök segítségével is – de akár jogi eszközei is lennének arra, hogy nagyobb közteherviselést várjon el a jobb módúaktól. A jótékonykodást persze PR-célra is fel lehet használni, ami nem feltétlenül elegáns, de a támogatott cél megvalósulása szempontjából ennek nincs valódi jelentősége – véli Gáspár András, aki felidézte azt is: Széchenyi István történelmi tettének, a Magyar Tudományos Akadémia megalapításának hátterében a hazafias megfontolások mellett egy szerelmi ügy állt.

