A napraforgóolaj árrésstopja miatt az olívaolaj is olcsóbb lehet a magyar boltokban

Csökkenni kezdett az olívaolajok ára a magyar boltokban – írja a Portfolio. A Online Árfigyelő lassú árcsökkenést mutat a nagy magyar láncoknál: az olívaolaj még 5000 forint felett van literenként, az extra szűz olívaolaj literenkénti ára pedig több 8000 forint, de ez is alacsonyabb a korábbi árszintnél. A világpiaci folyamatok csak részben magyarázzák a bolti áresést.

Az olívaolaj árait 2021 és 2026 eleje között inkább a klíma és a termésciklusok alakították, mint a klasszikus inflációs tényezők. 2023-tól az olívaolaj ára extrém szintekre emelkedett: két egymást követő gyenge mediterrán termés, különösen Spanyolországban – amely a világ egyik legfontosabb termelője – valamint az aszály és a hőség jelentősen visszavetette a kínálatot. A készletek lecsökkentek, a piac a következő szezon bizonytalanságát is beárazta.

Az európai termelés azóta jelentősen nőtt, a hirtelen kínálati bőség pedig gyors áresést indított el. Az olívaolajat jellemzően euróban szerzik be, ezért a forinterősödésnek is árcsökkentő hatása van.

Egy másik tényező lehet a napraforgóolajat érintő árrésstop, amely lenyomhatja az oliva árát is a magyar boltokban. Az étolaj ára 900 forintról fordult vissza tavaly az árrésstop bevezetésekor, azóta 800-900 forint között mozog.

A legolcsóbb napraforgóolaj 720 forint körül, az olivaolaj 1 625 forint körül, az extra szűz olíva pedig 2 800 forintért is kapható a piacon.