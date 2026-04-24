A napraforgóolaj árrésstopja miatt az olívaolaj is olcsóbb lehet a magyar boltokban

A forint erősödése is az olívaolaj árcsökkenésének kedvez: még nem érte el a napraforgóolaj szintjét, de szűkül a rés.

Csökkenni kezdett az olívaolajok ára a magyar boltokban – írja a Portfolio. A Online Árfigyelő lassú árcsökkenést mutat a nagy magyar láncoknál: az olívaolaj még 5000 forint felett van literenként, az extra szűz olívaolaj literenkénti ára pedig több 8000 forint, de ez is alacsonyabb a korábbi árszintnél. A világpiaci folyamatok csak részben magyarázzák a bolti áresést.

Az olívaolaj árait 2021 és 2026 eleje között inkább a klíma és a termésciklusok alakították, mint a klasszikus inflációs tényezők. 2023-tól az olívaolaj ára extrém szintekre emelkedett: két egymást követő gyenge mediterrán termés, különösen Spanyolországban – amely a világ egyik legfontosabb termelője – valamint az aszály és a hőség jelentősen visszavetette a kínálatot. A készletek lecsökkentek, a piac a következő szezon bizonytalanságát is beárazta.

Az európai termelés azóta jelentősen nőtt, a hirtelen kínálati bőség pedig gyors áresést indított el. Az olívaolajat jellemzően euróban szerzik be, ezért a forinterősödésnek is árcsökkentő hatása van.

Egy másik tényező lehet a napraforgóolajat érintő árrésstop, amely lenyomhatja az oliva árát is a magyar boltokban. Az étolaj ára 900 forintról fordult vissza tavaly az árrésstop bevezetésekor, azóta 800-900 forint között mozog.

A legolcsóbb napraforgóolaj 720 forint körül, az olivaolaj 1 625 forint körül, az extra szűz olíva pedig 2 800 forintért is kapható a piacon.

 

A heti veszteséget nem hozta be, de így is erős napot zárt a forint

A dollár árfolyama a reggeli 314-ről 311-re változott.

Ennyivel emelkedhet a nettó bére a medián alatt keresőknek

Az adócsökkentést jövedelmi sávok szerint lépné meg a Tisza Párt, és az elhangzottak alapján már azt is lehet tudni, kiről mennyi adóterhet venne le az új kormány.

Leszámolna a gyorshajtókkal és az illegális versenyekkel Vitézy Dávid

A közlekedési és beruházási minisztérium vezetésére felkér politikus megosztotta terveit a közösségi médiában. Úgy látja, évtizedes adósságokat kell ledolgozniuk.

Egyre több magyar ingázik külföldre az elfogadható fizetésért

Az ingázók a KSH adatai alapján közel 119 ezer fős létszáma a koronavírus-járvány óta mért legmagasabb.

Itt a leltár: ennyi eurómilliárdot kaphatunk Brüsszeltől, ha teljesíti a Magyar-kormány a feltételeket

A Tisza Párt választási győzelme fundamentális fordulatot jelenthet az EU-s pénzek felszabadítása tekintetében, feltéve, hogy a kormányzat sikeresen teljesíti a jogállamisági feltételeket – írja elemzésében az Accorde Alapkezelő Zrt.

Aggasztó munkanélküliséget örökölt a Tisza-kormány

A ráta már 4,5 százaléknál tart a friss adatok szerint.

Az Orbán-kormány utolsó média ajándéka

Megkönnyebbülhetnek a médiatulajdonosok.

Pogátsa Zoltán: Kizárt, hogy Orbán Viktor ebből a politikai és gazdasági összeomlásból visszajöjjön

A közgazdász, szociológus, a Soproni Egyetem docense az április 23-ai élő műsorunk vendége volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 96. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Vagyonokat kérnek a tengerjáró hajóktól a Hormuzi-blokád miatt

Vagyonokat kérnek a tengerjáró hajóktól a Hormuzi-blokád miatt

Egyes hajók áthaladási foglalásáért a Panama-csatornán több mint egymillió dolláros (312 millió forint) díjat fizettek a közelmúltban árverésen – közölte csütörtökön a Panama-csatorna Hatóság, hozzátéve, hogy a szokatlanul magas árak inkább a kereslet ideiglenes emelkedését tükrözik, és nem tartós torlódást a csatornán.

Új, ötéves tervvel várja Kína Trumpot, akinek egyre sürgősebb lenne a pekingi látogatás

Új, ötéves tervvel várja Kína Trumpot, akinek egyre sürgősebb lenne a pekingi látogatás

Új, ötéves tervet hirdetett Kína, amiben az Egyesült Államokat is megemlítik. A kínai gazdaság épp azokon a technológiai területeken erősíthet a következő években, amelyeken most még jelentős mértékben ki van szolgáltatva az amerikaiaknak. Nem véletlen, hogy Donald Trump is nagyon menne már Pekingbe tárgyalni a kínai elnökkel, de az iráni háború miatt egyelőre nincs erre lehetősége.

Közösségi kezdeményezéseket, esélyegyenlőséget és környezetvédelmi ügyeket karol fel a dm

