A NAV pontosan tudja, hogy ki nem fizette be a gépjárműadót

Több mint 3,5 millió autóstól várta a NAV, és április 21-ig több mint 2,9 millióan be is fizették a gépjárműadót az államkasszába. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 600 ezren még nem teljesítették kötelezettségüket – jelentette be csütörtöki közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Ők rendezhetik az adót egyszerűen a NAV-Mobilban, banki utalással, vagy kérhetnek részletfizetést, de ha nem lépnek, késedelmi pótlékra számíthatnak – hívta fel a figylemet a hivatal. A gépjárműadót legegyszerűbben a NAV-Mobilon lehet befizetni, idén már több mint 441 ezren választották ezt a megoldást. A gépjárműadó-határozat is tartalmaz egy fizetési linket, ezen keresztül is közvetlenül rendezhető az adó. Ha valakinek nincs meg a határozat, nem tudta átvenni vagy elkeverte, akkor sem kell aggódni, a NAV gépjárműadó-kalkulátorával egyszerűen és pontosan kideríthető, mennyit kell fizetni, személygépkocsi esetén csak az autó gyártási évére és teljesítményére van szükség.

Ha megvan az összeg, egyszerűen átutalható az adó a 10032000-01079160 számlaszámra, a közleményben az adóazonosító jellel vagy adószámmal. Arra is kitértek, hogy fizetési nehézség esetén automatikus, öthavi pótlékmentes részletfizetést kérhetnek a magánszemélyek és az egyéni vállalkozók az appban, ahol gyakorlatilag csak a részletfizetések számát kell kiválasztani. A likviditási gondokkal küzdő vállalkozások pedig egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól.

(MTI)