A német ipar is magára talál végre?

Az elemzők által vártnál jelentősebben nőttek a német feldolgozóipari megrendelések márciusban a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis csütörtöki jelentése szerint.
Márciusban 5 százalékkal bővültek a német feldolgozóipari megrendelések februárhoz képest, amikor 1,4 százalékos növekedést mértek. Az elemzők várakozásának átlagában kisebb, 1 százalékos havi növekedés szerepelt márciusra. A nagy értékű megrendelések nélkül az új megrendelések 5,1 százalékkal emelkedtek márciusban az előző hónaphoz viszonyítva. A kevésbé volatilis három hónapos összehasonlításban 2026 január-márciusban az új megrendelések 4,1 százalékkal alacsonyabbak voltak, mint az előző három hónapban. Márciusban a feldolgozóipar új rendelésállomány-növekedéséhez szinte az összes gazdasági ágazat hozzájárult. Különösen kiemelkedett a rendelésállomány növekedése a villamos berendezés gyártásában 21,5 százalékkal, a gépek, berendezések gyártásában 6,9 százalékkal, valamint a számítógép, elektronikai és optikai termék gyártásában 14,4 százalékkal.
(MTI)