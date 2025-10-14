Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Makró Akkumulátorgyár Autópiac, járműipar Ipar Olaj GKI

A német ipar már beindult, de a magyart még nem húzza magával

mfor.hu

Idén még gyenge lesz a Magyarországon épülő nagy gyárak várt hatása az iparra – derül ki a GKI Gazdaságkutató elemzéséből. Különösen úgy, hogy a CATL-gyár második ütemének előkészítését felfüggesztették.

Az Európai Unióban átlagosan 1,8 százalékos éves ipari termelési növekedést mértek, eközben a magyar ipar termelése 1,3 százalékkal csökkent júliusban. A német ipar gyarapodása 2,2 százalékos volt, ami kedvező jel a magyar ipar szempontjából is, hiszen a keresleti piacok részben hasonlóak, és számos magyar cég jelentős beszállítója a német gyáraknak – írja a GKI Gazdaságkutató elemzésében. 

Nem csak a július volt rossz hónap a magyar iparnak. Az év első nyolc hónapjában is elmaradt a termelés volumene a tavalyi év azonos időszakához képest. A kokszgyártás és kőolajfeldolgozás, a vegyipar, és a textilipar mutatta a legnagyobb csökkenést, de az akkumulátorgyártás ágazatában is visszaesett a termelés. Az elektronikai ipar 8,2 százalékos növekedése sokat javított az összesített teljesítményen.

A magyarországi autógyárakból műszakszám-csökkenésekről, leépítésekről jönnek hírek, továbbá az épülő nagy gyárak termelésbe lépésének várt dinamizáló hatása idén még gyenge lesz. A GKI szerint a termeléscsökkenés legfőbb oka az elégtelen kereslet: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által vizsgált ágazatok rendelésállományai 7 százalékkal elmaradtak az előző évitől júliusban.

Problémát jelenthet az is, hogy a CATL-gyár második ütemének előkészítését júniusban határozatlan időre felfüggesztették. A jelenlegi gazdasági környezet miatt más – elsősorban autóiparhoz kötődő – beruházások halasztására is sor kerülhet. A GKI-nál úgy látják: a bruttó termelési adatok és a konjunktúra-jelzések alapján nem várható, hogy az ipar növekedni tudna az év egészében, de az év vége felé megállhat a csökkenés. 2026-ban pedig tartós növekedés is elindulhat a javuló külpiaci kilátások miatt.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kihúzták a szőnyeget Varga Mihály alól?

Kihúzták a szőnyeget Varga Mihály alól?

A kedvezményes, 3 százalékos kamatozású hitelek szűkítették a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikai mozgásterét. Erről is esett szó a Trend FM hétfő délelőtti adásában, amely vendége főszerkesztőnk, Csabai Károly volt.

Nem a NER veszi meg a Sziget fesztivált?

Nem a NER veszi meg a Sziget Fesztivált?

Mészáros Lőrinc cégei épp idén bukkantak fel először a nemzetközileg is ismert fesztiválon. Most az egész Sziget eladó. Gerendai Károly is visszatérhet.

Áll a bál Brüsszelben: Orbán Viktor embere egyre nagyobb bajban

Áll a bál Brüsszelben: Orbán Viktor embere egyre nagyobb bajban

Alaposan kivizsgálnák Várhelyi Olivér szerepét a dagadó brüsszeli kémbotrányban.

Egyre rövidebb a banki feketelista

Egyre rövidebb a banki feketelista

Szeptemberben 654 ezer lakossági mulasztást tartottak nyilván a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR), ami csaknem tizedével kevesebb a múlt év véginél. Miután egy hiteladósra átlagosan 1,8 szerződés jut, nagyjából 350 ezren lehetnek a banki feketelistán. 

Ha benzines a kocsink és szükséges, holnap menjünk tankolni

Ha benzines a kocsink és szükséges, holnap menjünk tankolni

A benzin ára csökken holnaptól.

Csaba László: A kormányalakítást követő másfél év jellemzően a kárenyhítéssel telik majd

A közgazdász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja az október 8-ai élő műsorunk vendége volt. Az 5. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 85. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Miért súlyos beteg a magyar ipar? Most közelebb kerülhetünk a válaszhoz

Miért súlyos beteg a magyar ipar? Most közelebb kerülhetünk a válaszhoz

A jövő héten közli a Központ Statisztikai Hivatal (KSH) második becslését az ipar augusztusi teljesítményéről, valamint adatokat az építőipar és a keresetek augusztusi mutatóiról.

Nézze meg, hogyan ültek fel a hullámvasútra az élelmiszerárak! A hét ábrája

A jelenség nem csak hazánk sajátja, a régiós és az uniós fogyasztók is megszenvedik.

Vissza az irodába vagy győzött a home office?

Vissza az irodába vagy győzött a home office?

A közösségi élmény mellett a napi rutin könnyebb érvényesíthetőségét és a munka–magánélet egyensúlyának egyszerűbb fenntartását emelték ki az irodában végzett munka előnyeiként azok a irodai munkakörnyezetben foglalkoztatottak, akik az iO Partners kutatásában vettek részt. A felmérést a cég 2025 júniusában, 500 fős mintán végezte el.

Semmit nem ért az S&P Nagy Márton szavai ellen

Semmit nem ért az S&P Nagy Márton szavai ellen

Hiába a pozitív hitelminősítői döntés, a forint gyengüléssel nyitotta a hétvégét.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168