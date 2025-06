A német tévében vesézték ki, hogy mekkora bajban van Magyarország Trump miatt

A német közszolgálati televízió, a Das Erste Europamagazin című műsora részletes riportban mutatta be, hogyan hat az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti vámháború a magyar járműiparra. A riport felvezetőjében arról beszéltek, hogy a Fehér Ház bejelentette, 50 százalékos büntetővámot vetne ki minden EU-ból származó termékre. Az intézkedés életbe lépését egyelőre elhalasztották, de nem vonták vissza. Ehelyett szerdától 50 százalékos vám terheli az acél- és alumíniumtermékeket. A műsor szerint bármennyire is bosszantó ez a folyamatos zsarolás, a gazdaság szenved – Magyarországon is, éppen ott, ahol Orbán Viktor miniszterelnök ennyire Trump-párti.

Kapcsolódó cikk Donald Trump megorrolt: újra jön a vámháború? Kína átlépett egy határt szerinte.

A már érvényben lévő 25 százalékos, az autókra és azok alkatrészeire vonatkozó vám különösen érzékenyen érinti Győr térségét. Itt működik a Qualitative Production Zrt., amely többek között a Renault, a BMW és az Audi számára gyárt motoralkatrészeket. A riportban megszólaló dolgozó, köztük Kovács László, hengerfejeket vizsgál, csiszol és políroz. Ha a méretek nem megfelelőek, be kell avatkozniuk, a gépeket újra kell állítani, azonban most nem a gyártási pontatlanságok jelentik a legnagyobb gondot, hanem a geopolitikai feszültségek. Kovács szerint a vámvita következményeit a saját bőrükön érzik, a megrendelések száma visszaesett, és nem lehet arra számítani, hogy stabil marad a munka.

Több munkatársukat is kénytelenek voltak napokra vagy hetekre hazaküldeni. Sokan emiatt elhalasztották a lakás- vagy autóvásárlási terveiket is.

A cég vezetője, Bogisich Ferenc szerint az autóipar egyébként is folyamatosan változik – elég csak az elektromos hajtásra való átállásra gondolni –, de az ilyen típusú vámintézkedések különösen nehezen kiszámíthatók. Úgy fogalmazott: amit eddig hallottak a vámokról, az ijesztő. Úgy tűnik, Trump hol ezt mondja, hol mást, majd újrakezdi. A legrosszabb a bizonytalanság, fogalmazott a szakember.

A riport hangsúlyozza: a járműipar a magyar ipar húzóágazata, a GDP 20 százalékát adja, az itt előállított termékek több mint 90 százalékát exportálják. A megrendelések visszaesése tehát közvetlenül sújtja a magyar gazdaságot. Ez a helyzet nincs összhangban azzal a képpel, amelyet Orbán Viktor közvetít magáról, hiszen a miniszterelnök rendszeresen Trump-pártiként jelenik meg a nyilvánosságban, és megvédi annak politikáját. A műsor szerint a magyar kormány nem Trumpot, hanem az Európai Uniót hibáztatja, mondván, az EU-nak számítania kellett volna a vámtarifákra, de nem tett semmit.

Kapcsolódó cikk Szijjártó Péterrel is találkozott Donald Trump legidősebb fia Aki Budapesten járt pénteken.

A riport kitér Győr helyzetére is, amely az elmúlt években az autóipar révén folyamatosan fejlődött. Pintér Bence, Győr polgármestere szerint az Audi-beruházás nyomán az ipari park megtelt, és több tízezer ember megélhetése függ az autógyártástól. A város még stadiont is tudott építeni a befolyó iparűzési adókból, ahol ma Európa egyik legsikeresebb női kézilabdacsapata játssza hazai mérkőzéseit (és nyerte meg vasárnap immár hetedszerre a Bajnokok Ligáját – a szerk.).

A polgármester szerint azonban, ha az autóipar megrendül, az adóbevételek is csökkennek, és kérdésessé válik, hogy például a belváros felújítására lesz-e még pénz.

A műsor végén visszatértek a Qualitative Production Zrt. dolgozóihoz, akik a munkaidőn túl is a vámvita hatásait mérlegelik. Kovács László elmondása szerint a megrendelések csökkenése miatt nem lehet arra számítani, hogy stabilan foglalkoztathatók lesznek, és ezért a jövőbeli terveiket – házépítés, autóvásárlás – egyelőre elhalasztották. Abban bíznak, hogy hamarosan megoldás születik a válságra, és ismét kiegyensúlyozott viszony alakulhat ki Európa és az Egyesült Államok között.

Kapcsolódó cikk Pintér Bence győri polgármester nem tűri a „luxuskiadásokkal” terhelt gyenge munkát A városvezető már korábban távozásra szólította fel Panda Ákost, az önkormányzati Győr+ Média vezérigazgatóját, aki most el is hagyta pozícióját.

Munkatársunk nemrégiben mutatta be, hogy mennyire kockázatos az iparpolitika egyetlen ágazatra, az elektrifikációra építése. Ennek ellenére a BYD kínai járműgyártó Magyarországra hozza az európai fejlesztési központját is a szegedi autógyár mellett, amit Vang Csuan-fu elnök-vezérigazgató budapesti látogatásán jelentettek be. A 100 milliárd forintos beruházás ötödét a magyar állam finanszírozza. Bár a kormány fejlesztési központként hivatkozik az új egységre, főként értékesítési és adminisztratív feladatokat lát majd el. Orbán Viktor szerint ez illeszkedik a nemzetstratégiába, elemzők viszont a túlságosan szűk ipari fókusz miatt figyelmeztetnek: a gazdaságpolitika túl nagy kockázatot vállal. Elemzésünket itt olvashatja el: