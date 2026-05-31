A német vállalatok szívesen üzletelnek Putyinnal

Német vállalatvezetők és üzleti szereplők négy év kihagyás után ismét hivatalosan részt vesznek az idei Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon (SPIEF), miközben a német vállalatok többsége továbbra is fenntartja oroszországi jelenlétét a nyugati szankciók ellenére.

Matthias Schepp, a Német-Orosz Kereskedelmi Kamara elnöke a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta: a német üzleti körök a tűzszünetet követő időszakra is tekintettel fenn kívánják tartani a gazdasági kapcsolatokat Oroszországgal, valamint meg akarják védeni az országban lévő, több mint 100 milliárd euró értékű német vagyont. Hozzátette, hogy a Nyugatnak nem lenne szabad hosszú távon átengednie Oroszország piacát és nyersanyagait Ázsiának. A fórum üzleti párbeszédprogramjában részt vesz többek között Stefan Dürr, az EkoNiva csoporttal Oroszországban működő tejipari vállalkozó, valamint Thomas Bruch, a Globus Holding hosszú ideje hivatalban lévő ügyvezetője.

A kereskedelmi kamara szerint a Globus a mintegy 1600, Oroszországban továbbra is aktív német vállalat közé tartozik. A nyugati szankciók következtében a német-orosz kereskedelmi forgalom tavaly 10 milliárd euró alá csökkent. Összehasonlításképpen: 2021-ben, az ukrajnai háború teljes körű eszkalációja előtt a kétoldalú kereskedelem értéke 59,7 milliárd euró volt, míg 2012-ben elérte a 80 milliárd eurót.

A Német-Orosz Kereskedelmi Kamara 750 tagja körében végzett felmérés szerint a megkérdezett vállalatok csaknem mindegyike Oroszországban kíván maradni. A válaszadó 265 cég 75 százaléka elégedettnek mondta magát oroszországi üzleti tevékenységének alakulásával kapcsolatban, jóllehet a szankciók jelentős veszteségeket okoztak számukra. A felmérésben részt vevők kétharmada úgy vélte, hogy a nyugati büntetőintézkedések jelentős vagy nagyon jelentős hatást gyakorolnak az orosz gazdaságra. A vállalatok valamivel több mint egyharmada szerint a szankciók Németországnak nagyobb kárt okoznak, mint Oroszországnak, míg több mint felük úgy véli, hogy a negatív hatások mindkét országot hasonló mértékben sújtják. A válaszadók 65 százaléka támogatná az orosz gáz- és olajimport mielőbbi újraindítását, további 31 százalék pedig az ukrajnai harcok befejezését követően tartaná ezt elfogadhatónak. A június 3. és 6. között megrendezendő fórum házigazdája idén is Vlagyimir Putyin orosz elnök lesz.

