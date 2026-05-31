A német vállalatok szívesen üzletelnek Putyinnal

Meg akarják védeni az országban lévő, több mint 100 milliárd euró értékű német vagyont.

Német vállalatvezetők és üzleti szereplők négy év kihagyás után ismét hivatalosan részt vesznek az idei Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon (SPIEF), miközben a német vállalatok többsége továbbra is fenntartja oroszországi jelenlétét a nyugati szankciók ellenére.

Matthias Schepp, a Német-Orosz Kereskedelmi Kamara elnöke a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta: a német üzleti körök a tűzszünetet követő időszakra is tekintettel fenn kívánják tartani a gazdasági kapcsolatokat Oroszországgal, valamint meg akarják védeni az országban lévő, több mint 100 milliárd euró értékű német vagyont. Hozzátette, hogy a Nyugatnak nem lenne szabad hosszú távon átengednie Oroszország piacát és nyersanyagait Ázsiának. A fórum üzleti párbeszédprogramjában részt vesz többek között Stefan Dürr, az EkoNiva csoporttal Oroszországban működő tejipari vállalkozó, valamint Thomas Bruch, a Globus Holding hosszú ideje hivatalban lévő ügyvezetője.

A kereskedelmi kamara szerint a Globus a mintegy 1600, Oroszországban továbbra is aktív német vállalat közé tartozik. A nyugati szankciók következtében a német-orosz kereskedelmi forgalom tavaly 10 milliárd euró alá csökkent. Összehasonlításképpen: 2021-ben, az ukrajnai háború teljes körű eszkalációja előtt a kétoldalú kereskedelem értéke 59,7 milliárd euró volt, míg 2012-ben elérte a 80 milliárd eurót.

A Német-Orosz Kereskedelmi Kamara 750 tagja körében végzett felmérés szerint a megkérdezett vállalatok csaknem mindegyike Oroszországban kíván maradni. A válaszadó 265 cég 75 százaléka elégedettnek mondta magát oroszországi üzleti tevékenységének alakulásával kapcsolatban, jóllehet a szankciók jelentős veszteségeket okoztak számukra. A felmérésben részt vevők kétharmada úgy vélte, hogy a nyugati büntetőintézkedések jelentős vagy nagyon jelentős hatást gyakorolnak az orosz gazdaságra. A vállalatok valamivel több mint egyharmada szerint a szankciók Németországnak nagyobb kárt okoznak, mint Oroszországnak, míg több mint felük úgy véli, hogy a negatív hatások mindkét országot hasonló mértékben sújtják. A válaszadók 65 százaléka támogatná az orosz gáz- és olajimport mielőbbi újraindítását, további 31 százalék pedig az ukrajnai harcok befejezését követően tartaná ezt elfogadhatónak. A június 3. és 6. között megrendezendő fórum házigazdája idén is Vlagyimir Putyin orosz elnök lesz.

(MTI)

