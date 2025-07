A németek és a franciák bekeményítenének, durva ütésváltás jöhet az unió és Amerika között?

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

(via MTI)

„Senkinek nincs szüksége most új fenyegetésekre és provokációkra”

„Ha nem sikerül tárgyalás útján igazságos megoldást találni, akkor határozott ellenlépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy megvédjük az európai munkahelyeket és vállalatokat” – mondta a német miniszter a Süddeutsche Zeitung című lapnak nyilatkozva. Megjegyezte: „továbbra is a kezünket nyújtjuk, de nem fogunk mindenbe belemenni”.

Macron szerint az uniónak készen kell állnia akár egy kereskedelmi háborúra is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!