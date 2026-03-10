2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Makró Külker Németország

A németeknél is elmaradni látszik a repülőrajt

mfor.hu

Csökkent Németország kivitele és behozatala januárban decemberhez viszonyítva a szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis honlapján kedden közzétett adatok szerint.

Az export 2,3 százalékkal, 130,5 milliárd euróra süllyedt decemberhez képest, amikor 3,9 százalékos növekedést mértek. Elemzők a kivitel szerényebb, 2 százalékos havi visszaesésére számítottak. Németország januári kivitele 0,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

Az import 5,9 százalékkal, 109,2 milliárd euróra csökkent havi összevetésben, miután decemberben 1,3 százalékkal nőtt. A behozatal éves szinten 4 százalékkal esett vissza.

Januárban a kereskedelmi többlet 21,2 milliárd euróra nőtt januárban az előző havi 17,4 milliárd euróról. Egy éve januárban a mérleg 15,9 milliárd euró volt.

Az Egyesült Államokba irányuló német export januárban 11,7 százalékkal nőtt decemberhez képest. A Kínába irányuló szállítások 13,2 százalékkal, az Egyesült Királyságba pedig 2,6 százalékkal csökkentek. Az Európai Unióba irányuló export 4,8 százalékkal esett vissza.

Az EU-országokból származó import 6,5 százalékkal csökkent januárban havi szinten. Az Egyesült Államokból származó behozatal 8,2 százalékkal, Kínából pedig 8,3 százalékkal esett, miközben az import az Egyesült Királyságból 2,5 százalékkal nőtt.

Németország kivitele tavaly 1 százalékkal, 1569,6 milliárd euróra nőtt, a behozatala pedig 4,4 százalékkal, 1366,9 milliárd euróra emelkedett, így a 2025. évi kereskedelmi többlete 202,7 milliárd euró lett.

Tavaly Kína volt Németország legfontosabb kereskedelmi partnere, a teljes kereskedelmi forgalom (export+import) 251,8 milliárd euró volt, megelőzve az Egyesült Államokat, amellyel a kereskedelmi forgalom 240,5 milliárd eurót tett ki. Egy évvel korábban, 2024-ben az Egyesült Államok volt Németország legfontosabb kereskedelmi partnere és csak utána Kína.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A lehető legrosszabbkor jött a legújabb energiaár-sokk

Többek között emiatt nem tudnak felhőtlenül örülni a hazai makrogazdasági elemzők a meglepően alacsony februári éves inflációs adatnak.

Kiderült, hogy mennyibe kerül a frissen bejelentett jövedékiadó-csökkentés

Kiderült, hogy mennyibe kerül a frissen bejelentett jövedékiadó-csökkentés

A védett árakkal kapcsolatban tartott háttérbeszélgetést Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára és Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára.

Valami történt, hatalmas fordulatot jelez a munkaerőpiaci mutató

Valami történt, hatalmas fordulatot jelez a munkaerőpiaci mutató

Javuló kilátásokat mutatnak a hazai cégek toborzási tervei: 2026 második negyedévében a magyar munkáltatók 35 százaléka tervezi bővíteni jelenlegi munkaerőkeretét, miközben csökkentést csupán 17 százalékuk jelez előre – derül ki a Manpower Magyarország Munkaerőpiaci Előrejelzéséből.

A forint nehéz napjai rávilágítottak a gazdaság gondjaira is

A forint nehéz napjai rávilágítottak a gazdaság gondjaira is

Több tényező látszott a forintgyengülés mögött.

Elképesztő: csaknem tíz éve nem rukkolt elő ilyen jó adattal az állami hivatal

Elképesztő: több mint kilenc éve nem rukkolt elő ilyen jó adattal az állami hivatal

A KSH kedd reggeli közlése szerint az éves infláció februárban 1,4 százalék lett, amelynél alacsonyabb utoljára 2016 novemberében volt.

Pozitív példaként említette Putyin Magyarországot, így térne vissza Oroszország Európába

Pozitív példaként említette Putyin Magyarországot, így térne vissza Oroszország Európába

Az orosz elnök kijelentette, hogy Oroszország megbízható energiahordozó-szállító, nyitottak az együttműködésre. Azt azonban kikötötte, hogy az európaiaknak hosszú távon el kell kötelezniük magukat.

Megjelent a rendelet, itt vannak a védett áras rendszer részletei

Megjelent a rendelet, itt vannak a védett áras rendszer részletei

Már olvasható a március 10-től hatályba lépett rendelet a Magyar Közlönyben a védett üzemanyagárakkal kapcsolatban.

Még az unión belül is gyengének számít a magyar gazdaság teljesítménye

Mind növekedését, mind az egy főre jutó GDP-t tekintve a vert mezőnyben, a lista utolsó traktusában teljesített a magyar gazdaság 2025-ben. Nagyon lemaradtunk mind az uniós átlagtól, mind a hozzánk hasonló gazdasági szerkezetű országoktól. Továbbra is álom, hogy utolérjük Ausztriát.

Putyin megüzente: Oroszország kész Európával dolgozni

Putyin megüzente: Oroszország kész Európával dolgozni

Az orosz elnök szerint energiaválság van.

Kiskutak

Jönnek a védett árak: várható-e olyan Armageddon, mint a bezinárstop idején?

Az iráni háború és az ukrán olajblokád következtében Magyarországot is elérte a nemzetközi üzemanyagár-robbanás. Ezért a magyar kormány védett árat vezet be mindkét üzemanyagtípus esetében – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a kormány hétfő délutáni rendkívüli ülését követően. A Független Benzinkutak Szövetsége egészen mást javasolt, de vajon hogyan kerülhetők el az ellátási problémák?

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168