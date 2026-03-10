A németeknél is elmaradni látszik a repülőrajt

Az export 2,3 százalékkal, 130,5 milliárd euróra süllyedt decemberhez képest, amikor 3,9 százalékos növekedést mértek. Elemzők a kivitel szerényebb, 2 százalékos havi visszaesésére számítottak. Németország januári kivitele 0,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

Az import 5,9 százalékkal, 109,2 milliárd euróra csökkent havi összevetésben, miután decemberben 1,3 százalékkal nőtt. A behozatal éves szinten 4 százalékkal esett vissza.

Januárban a kereskedelmi többlet 21,2 milliárd euróra nőtt januárban az előző havi 17,4 milliárd euróról. Egy éve januárban a mérleg 15,9 milliárd euró volt.

Az Egyesült Államokba irányuló német export januárban 11,7 százalékkal nőtt decemberhez képest. A Kínába irányuló szállítások 13,2 százalékkal, az Egyesült Királyságba pedig 2,6 százalékkal csökkentek. Az Európai Unióba irányuló export 4,8 százalékkal esett vissza.

Az EU-országokból származó import 6,5 százalékkal csökkent januárban havi szinten. Az Egyesült Államokból származó behozatal 8,2 százalékkal, Kínából pedig 8,3 százalékkal esett, miközben az import az Egyesült Királyságból 2,5 százalékkal nőtt.

Németország kivitele tavaly 1 százalékkal, 1569,6 milliárd euróra nőtt, a behozatala pedig 4,4 százalékkal, 1366,9 milliárd euróra emelkedett, így a 2025. évi kereskedelmi többlete 202,7 milliárd euró lett.

Tavaly Kína volt Németország legfontosabb kereskedelmi partnere, a teljes kereskedelmi forgalom (export+import) 251,8 milliárd euró volt, megelőzve az Egyesült Államokat, amellyel a kereskedelmi forgalom 240,5 milliárd eurót tett ki. Egy évvel korábban, 2024-ben az Egyesült Államok volt Németország legfontosabb kereskedelmi partnere és csak utána Kína.