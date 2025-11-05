3p
A Nemzeti Összetartozás Hídjának vállalkozója negyedmilliárdért intézi a budapesti sportuszodák sátrait

Kormos Olga
Kormos Olga

Ugyanaz az üzletember kapta meg a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésében álló kültéri uszodák sátorépítési és -bontási munkálatait, aki a 4,5 milliárdra drágult Nemzeti Összetartozás Hídját is megépítette. 

A már korábban beszerzett és a Nemzeti Sportközpontok létesítményeinek területén található kültéri medencékre illeszthető sátorszerkezetek bontási és felállítási munkálataival bízták meg a Graboplan Sátorgyártó és Műszaki Konfekció Kft.-t, amelynek többségi tulajdonosa Európa és állítólag a világ leghosszabb kötélhídját építette fel Sátoraljaújhelyen. (Ez utóbbit Varga Tamás egy másik cége, a Graboplan-Industrie Kft. valósította meg).

A győri cég helyszínenként négy alkalommal fogja a margitszigeti Hajós Alfréd Sportuszoda, illetve a Széchy Tamás Uszoda (Császár-Komjádi Uszoda) sátrait kezelni kétéves szerződés keretében és/vagy a nettó 246 460 000, azaz közel negyedmilliárd forintos keret kimerüléséig.

Azaz a téli időjárás után szakszerűen el kell távolítania a medencék körüli sátrakat, a tél beálltával pedig újra fel kell húzni föléjük azokat. A cég referenciái között található például a bukaresti Lia Manilou Nemzeti Stadion membrántetejének kivitelezése, de a debreceni, a szombathelyi, a kisvárdai és az MTK-stadionban is végeztek hasonló munkákat.

A Graboplan Sátorgyártó Kft. egyébként szépen gyarapodott az elmúlt időben. Az Opten nyilvános adatai szerint tavaly az elmúlt öt év legszebb eredményeit produkálta: nettó árbevétele ez idő alatt 1,7 milliárdról 3,6 milliárd forintra nőtt, míg nyeresége 17 millióról 448 millió forintra hízott.

A cégháló másik vállalkozása építette a sátoraljaújhelyi kötélhidat

A Graboplan nevét akkor ismerte meg a nyilvánosság, amikor a Graboplan Industrie Kft. megnyerte a 2,8 milliárdról induló, végül az adófizetőknek 4,57 milliárd forintba került, Sátoraljaújhelyen épült Nemzeti Összetartozás Hídjának kivitelezését. Árajánlatukkal olyan cégeket előztek meg, mint a Szíjj László tulajdonában lévő Duna Aszfalt Zrt. és az Apáthy Endre érdekeltségébe tartozó A-Híd Zrt.

A Szárhegy és Várhegy között 2024. június 4-én átadott, 87 méteres magasságban megépült, 700 méter hosszú kötélhíd költségvetése jócskán túlnőtt hasonló társaién. Az elmúlt években ugyanis több hasonló függőhíd is épült Európa-szerte, amelyek messze kevesebb pénzbe kerültek. A német 665 méteres Skywalk Willingen-je például 1,7 milliárd forintba, a portugálok 516 méteres Arouca-ja  900 millió forintba, a csehek Sky Bride 721 hídja 3,1 milliárd forintba, a svájciak 494 méteres Charles Kuonen hídja pedig 188 millió forintba került.

A cég bevétele és nyeresége egyébként épp tavaly, a Nemzeti Összetartozás Hídja átadásának évében csappant meg. 2022-ben 3 milliárd forintos bevétellel zártak, 2024-ben 1,2 milliárddal. A nyereség követte a változást: három éve még 1,3 milliárdos, tavaly azonban már „csak” 151 milliós profitot tudtak abszolválni.  

A 2010-ben alapított győri cégnek nincs honlapja, nettó árbevétele pedig az elmúlt öt évben összesen nem volt annyi, mint amennyit a sátoraljaújhelyi önkormányzattól fog kapni a függőhídért – írta 2021-ben az Átlátszó. A Graboplan-Industrie-nek egyébként azóta sincs honlapja.

