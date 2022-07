A Néppárt elnöke kikelt Orbán Viktor ellen és rendkívüli EU-csúcsot szeretne

Aggasztó: gyermekbénulást okozó vírust találtak Anglia szennyvizeiben

Nem véletlenül jelentette ki Kemenesi Gábor, hogy immár a vírusok korszakát éljük. A koronavírus kezdődő hatodik hulláma mellett nem elég, hogy a majomhimlő is fejfájást okoz egy ideje Európában is, most pedig a londoni szennyvízcsatornákban találtak polio vírust, ami gyermekbénulást okoz.