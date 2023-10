A NER-elitnek túl olcsó és kicsi: egymilliárd alatt vihető a bukott ásványvízkirály 34 méteres luxusjachtja

A horvátországi Trogirban október 10-ig lehet megnézni az ország egykori vezető ásványvízgyártójának utolsó vagyontárgyát, egy 34 méteres luxusjachtot, amit az állami felszámoló bocsátott árverésre. Az Aquarius-Aqua Kft. Cassiopeia nevet viselő jachtjáról van szó, amit februárban egyszer már megpróbáltak eladni, de az akkori egymilliárd forintos kikiáltási áron nem érkezett érte ajánlat. Pedig a luxusjachtért az egymilliárd forint sem volt túl sok, most viszont még jutányosabb az ár: 850 millió forintért már vihető, ha nem indul be licitverseny.

A felszámolás alatt álló Aquarius-Aqua Kft. azért érdekes, mert egy időben a hazai ásványvízpiac legnagyobb szereplőjének számított, albertirsai üzeme főleg az alsó kategóriás ásványvizek piacán volt erős, de üdítőből is jelentős mennyiséget palackoztak. A cégcsoport viszont bedőlt, ezt pedig kihasználta Mészáros Lőrinc. A G7 írta meg, hogy 2021-ben lépett színre a felcsúti milliárdos cége, az Aqua Lorenzo Kft., amelyik bekebelezte az Aquariust. A GVH 2021-ben hagyta jóvá, hogy az Aqua Lorenzo Kft. felvásárolja az ország legnagyobb ásványvíz-gyártó üzemét Albertirsán, és a kiskerláncokban kapható alsókategóriás ásványvizek gyártóját.

A Cassiopeia új gazdára vár. Fotó: EÉR

A hajó azonban még megmaradt, amelynek főbb adatai:

Forgalomba helyezés éve: 2009

Maximum Sebesség (névleges): 26 csomó

Férőhely: 5 kabin (1 főkabin+4 vendég)

Hajózó személyzet: Kapitány + 6 fős legénység

Teljes hossza: 33,9 méter

Regisztrált Kikötő: Split

A korából következik, hogy a jacht már némileg kopottas, amit az árverés leírása sem titkol el.

A felső fedélzeten található a bár és a jakuzzi is, utóbbi szervízelése, esetleg egy modernebb változatra történő cseréje is szükséges lehet. A középső fedélzeten és az előfedélzeten a teakfa élettartama lejárt, teljes cseréje szükséges. A hajó kék festése a bal oldala mentén rossz állapotban van, a hajótest hosszában leváló pelyhekkel és nyilvánvaló fehér foltokkal, amit jelenleg fóliázással takartak el. A hajótest teljes újrafestésre szorul

- olvasható a dokumentumban.

Maga a hajó sokkal kisebb, mint a Rose D’or (Aranyrózsa) nevű jacht, amit a 444.hu fotózott le Mészáros Lőrinccel és Várkonyi Andreával a fedélzetén. A Rose D’or ugyanis egy új építésű szuperjacht, amit 2023-ban adtak át tulajdonosának: 62 méter hosszú, a csúcssebessége 18 csomó, hat kabinja van 12 vendég fogadására, a legénység a kapitánnyal együtt 13 fős is lehet. Az ára pedig mintegy 27 milliárd forint lehet.

A G7 a cikkében úgy fogalmazott, hogy a Cassiopeia az Aquarius-Aqua csoport bukásának emblematikus szereplője. A cég bedőlésének idejére ugyanis a tulajdonosok viszonya is igencsak megromlott. Ebben pedig komoly szerepe volt, hogy az áfacsalási ügy miatt letartóztatott főrészvényes (P. Tamás) elég nagy lábon élt, ráadásul, ahogy a jacht is mutatja, esetenként a cég kontójára, amit a tulajdonostársak elég nehezen viseltek.

Kapcsolódó cikk Újabb milliárdos szállt be a NER-es luxusjacht-bizniszbe A közel 50 milliárd forintos családi vagyonával 49. leggazdagabb magyar, Rencsár Kálmán csaknem 7 milliárd forintot a Szíjj László érdekeltségébe tartozó vállalatba.

Ugyanakkor a történetből az is látszik, hogy a szállodaiparhoz, kaszinókhoz, bankokhoz vagy az építőiparhoz képest eltörpülő jelentőségű ásványvizes bizniszből is össze tud jönni annyi, hogy abból milliárdos jachtokat szerezzenek be a tulajdonosok. Nem véletlen, hogy Mészáros Lőrinc is érdekelt már a piacon. A felcsúti sikerembernek októbertől már három vizes cége van: övé az Aqua Lorenzo Kft., ami a Veritas és a Minera ásványvizeket csinálja Albertirsán, 2015 elején alapította a milliárdos vállalkozó a Vivienvíz Kft.-t, és most októbertől kezdte tevékenységét az Aqua Vivien Kft.