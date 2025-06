A NER-en kívül is van élet és pénz a hazai turizmusban

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Vidéken mindig érdemes megnézni, hogy milyen éve volt az alsópáhoki Kolping Hotelnek. Kicsit stagnáló mutatókat látni: a Kolping Családi Kft.-nél a 3,5 milliárd forintos forgalom mindössze 3,6 milliárdra növekedett, miközben a nyereség 628 millió forintról 563 millióra csökkent. A Hernádi Zsolt Mol-vezér és családja érdekeltségébe is tartozó Grand Hotel Esztergom luxusszállodát 2021 nyarán nyitották meg szintén jelentős állami támogatásból, a tulajdonos a Solva Property Kft. Itt a bevétel 3 milliárd forint fölé ment, amiből 218 milliós nyereség lett.

A The Ritz-Carlton Budapest a főváros egyik legszebb szállodája, ellenben az Adria Palace Kft. többnyire veszteséges. Ennek a cégnek a tulajdonosa az Al Habtoor Holding Kft.-n keresztül a dubaji Al Habtoor Group. Az Al Habtoor csoport alapítója Khalaf al-Habtoor üzletember, aki többször szerepelt a Forbes A világ 500 leggazdagabb emberének a listáján. Az Adria-Palace Kft. tavaly 6,4 milliárd forintról 7,3 milliárdra növelte a bevételeit, amiből az üzemei eredmény 1,1 milliárd forint nyereség, de a fizetendő jelentős kamatok és egyéb pénzügyi műveletek miatt végül 1,7 milliárd forint veszteség kerekedett.

A Covid-válság egyik legnagyobb céges vesztese az angol tulajdonoshoz tartozó Danubius szállodalánc, de mostanra egyenesbe jöttek a számaik alapján. A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zrt. 2024-ben 59,3 milliárd forintos forgalmat bonyolított, amiből 10,2 milliárdos profit született. Ezzel tavaly elérték és kicsivel meg is haladták a világjárvány előtti, 2019-es árbevételüket. A tulajdonos CP Holding 4,2 milliárd forintos osztalékot szavazott meg magának. Főleg a budapesti szállodáik mentek jól: ők üzemeltetik a Hiltont a Budai Várban, itt 5,8 milliárd forintról 6,6 milliárdra ugrott a szobaárbevétel 2024-ben, de a margitszigeti házaik is ötmilliárd forint felett termeltek. A legutóbbi hír az volt a Danubiusnál, hogy a lánc angol tulajdonosa elkötelezett a modernizáció mellett, ezért 2025-ben minden eddiginél nagyobb összeget, további 13 milliárd forintot tervez beruházásokra, miközben az állami Kisfaludy-pályázatokból egy fillért sem kaptak.

Például a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe is tartozó Hunguest szállodaláncnál 2,6 milliárd forint nyereség jött össze a 42,5 milliárd forintos forgalomból. Tavaly már könnyebb volt követni, hogy a Hunguest-szállodák közül melyik van nyitva, mert részben a Kisfaludy-pályázatokon elnyert milliárdos állami támogatásokból az elmúlt években folyamatosan zajlottak a felújítások, hol teljes, hol részleges zárás mellett, de ezek mostanra lezárultak.

A Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint sikeres évet zárt a turizmus 2024-ben Magyarországon: 18 millió vendég (fele-fele magyar és külföldi) 44,2 millió vendégéjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken, ami közel 6 százalékkal volt több mint a megelőző évben. Míg a szálláshelyek árbevétele 2022-ben 668 milliárd forintot tett ki, ez 2024-re a két év alatti jelentős infláció miatt is megugrotta az ezermilliárd forintot. A szállodás cégek beszámolóit átnézve úgy tűnik, hogy a koronavírus-járvány veszteségei után sokan szép nyereségnek örülhettek a turizmusban, de azért vegyes az összkép.

A budapesti hotelek kaszáltak, de vidéken stagnálásra is akad példa.

