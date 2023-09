A NER kedvenc biztonsági cégei is drukkolhatnak, hogy az Orbán-kormány megvegye a repteret

Közös céget alapított a NER két kedvenc biztonsági cége, a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. és a Valton-Sec Zrt. - derül ki nyilvános adatbázisokból. A szeptember 1-én bejegyzett vállalkozásnak a tulajdonosok az AS-SEC Biztonsági Szolgálat Kft. nevet adták, főtevékenysége pedig:

biztonsági rendszer szolgáltatás.

A 3 millió forintos törzstőkével induló cég ügyvezetője Móró Lajos lett, aki már eddig is a két NER-es biztonsági társaság kötelékében dolgozott. Még 2020 nyarán jelentette be az Airport Service Budapest Zrt., hogy kézhez kapta a kiterjesztett földi kiszolgálási engedélyét, amely fővállalkozóként is feljogosítja a teljeskörű földi kiszolgálási tevékenységre a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Vagyis megjelent a NER a reptéri földi kiszolgálópiacon. Vezérigazgatója szintén Móró Lajos, a társaságnak három magyar vállalat a tulajdonosa:

Civil Biztonsági Zrt. (33,4 százalék),

B+N Referencia Zrt. (33,4 százalék),

Valton-Sec Zrt. (33,2 százalék).

A Civil Zrt. Pintér Sándor belügyminiszter volt cége, a Valton pedig a Fidesz és az állam gigarendezvényeit szokta biztosítani. Utóbbiról a Válasz Online írta meg, hogy egy Mészáros Lőrinc ügyvédi csapata által kezelt magántőkealaphoz került a cég meghatározó többsége, de a vásárlás folyamata 2023 végéig zajlik. Nyilvános adatbázisok szerint még Varga Lajos a Valton-Sec tulajdonosa. Az új biztonsági céget csak a Civil és a Valton hozta létre, az „udvari söprögetőként” is emlegetett Kis-Szölgyémi Ferenc B+N Referencia Zrt.-je kimaradt a bizniszből. Az egyáltalán nem biztos, hogy az AS-SEC is a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren kíván majd tevékenykedni, mindenesetre az AS rövídítés akár az Airport Service-re is utalhat.

A budapesti reptérnek amúgy már van ilyen profilú vállalkozása. Az 5,5 milliárd forintos forgalommal és 200 millió forintos nyereséggel büszkélkedő Bud Security Kft., amely a Budapest Airport Zrt. leányvállalataként biztonsági szolgáltatásokat, utas- és poggyász koordinációs feladatokat lát el a reptéren. Ha viszont a jövőben esetleg a magyar államé lenne a reptér, akkor esetleg új cég léphetne a helyébe.

Azt pedig a Budapest Airport a napokban erősítette meg, hogy megint tárgyalnak a kormánnyal a reptér megvételéről. Az biztos, hogy Magyarország hivatalos ajánlatot nyújtott be a Budapest Airport többségi, 51 százalékos részesedésének megvásárlására egy állami irányítású befektetési társaságon keresztül. Az AviAlliance repülőtér-üzemeltető jelenleg a Budapest Airport 55 százalékát birtokolja, a cég pedig a kanadai kormányé egy nyugdíjalapon keresztül. Hogy ki lenne a magyar állam mellett a 49 százalékos tulajdonos, ha létrejön a megállapodás, arról sok hír kering: katari, török vagy kínai partner neve is felmerült.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér eladása nem először kerül napirendre komolyabban. Négy éve Mészáros Lőrincet hozták hírbe a Budapest Airport Zrt-vel, tavalyelőtt pedig az állam, a Mol és Jellinek Dániel alkotta konzorcium vitte volna a céget, de akkor nem volt eladó a reptér és az árról sem sikerült megállapodni.

Január és július között összesen 8,2 millió utast szolgált ki a cég, 24 százalékkal többet, mint 2022 azonos időszakában, és többet, mint 2021-ben egész évben. Tavaly 111 milliárd forintos forgalom mellett 30,6 milliárd forintos nyereséggel zártak. Így érthető, hogy miért mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, hogy